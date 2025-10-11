Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position! - Antena Sport

48 de echipe naționale vor participa la Campionatul Mondial din 2026, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic. Printre ele, numeroase selecționate exotice, care fie nu au mai fost niciodată la cea mai importantă competiție a planetei, fie revin acolo după zeci de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În zona CONCACAF, s-a ajuns în ultima fază a preliminariilor: trei grupe de câte patru echipe, iar câștigătoarele se califică direct la turneul final. După două runde jucate, lideri sunt trei echipe surprinzătoare.

Surinam și Haiti, în pole-position pentru Cupa Mondială!

În grupa A, conduce selecționata din Surinam, cu cinci puncte. Fostă colonie olandeză, Surinam este una dintre cele mai sărace țări de pe Glob. Nu s-a calificat niciodată la vreun Mondial și nu a rupt gura târgului nici la Gold Cup, întrecerea continentală. Surinam se bate pentru un loc la turneul final cu El Salvador, Panama și Guatemala.

Curaçao e lider în grupa B, peste Jamaica, principala contracandidată. Din grupă mai fac parte Trinidad & Tobago și Bermuda. Curaçao, antrenată de cunoscutul Dick Advocaat, tocmai a trecut de Jamaica, scor 2-0, și e mare favorită la calificare. Aflată în sudul Mării Caraibelor, Curaçao are o populație de circa 159.000 de oameni și este un teritoriu care aparține de Olanda!

În fine, grupa C e dominată momentan de Haiti, care le-a luat fața selecționatelor din Honduras, Costa Rica și Nicaragua. Haiti, țară care traversează o criză umanitară fără precedent, a învins în cea mai recentă rundă cu 3-0 în Nicaragua, un meci întrerupt timp de trei ore din cauza unei pene de curent. Haitienii au mai fost la Campionatul Mondial în 1974, când au pierdut toate meciurile.