Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position!

Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position!

Ionuţ Axinescu Publicat: 11 octombrie 2025, 11:19

Comentarii
Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position!

Curacao / Captură X

48 de echipe naționale vor participa la Campionatul Mondial din 2026, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic. Printre ele, numeroase selecționate exotice, care fie nu au mai fost niciodată la cea mai importantă competiție a planetei, fie revin acolo după zeci de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În zona CONCACAF, s-a ajuns în ultima fază a preliminariilor: trei grupe de câte patru echipe, iar câștigătoarele se califică direct la turneul final. După două runde jucate, lideri sunt trei echipe surprinzătoare.

Surinam și Haiti, în pole-position pentru Cupa Mondială!

În grupa A, conduce selecționata din Surinam, cu cinci puncte. Fostă colonie olandeză, Surinam este una dintre cele mai sărace țări de pe Glob. Nu s-a calificat niciodată la vreun Mondial și nu a rupt gura târgului nici la Gold Cup, întrecerea continentală. Surinam se bate pentru un loc la turneul final cu El Salvador, Panama și Guatemala.

Curaçao e lider în grupa B, peste Jamaica, principala contracandidată. Din grupă mai fac parte Trinidad & Tobago și Bermuda. Curaçao, antrenată de cunoscutul Dick Advocaat, tocmai a trecut de Jamaica, scor 2-0, și e mare favorită la calificare. Aflată în sudul Mării Caraibelor, Curaçao are o populație de circa 159.000 de oameni și este un teritoriu care aparține de Olanda!

În fine, grupa C e dominată momentan de Haiti, care le-a luat fața selecționatelor din Honduras, Costa Rica și Nicaragua. Haiti, țară care traversează o criză umanitară fără precedent, a învins în cea mai recentă rundă cu 3-0 în Nicaragua, un meci întrerupt timp de trei ore din cauza unei pene de curent. Haitienii au mai fost la Campionatul Mondial în 1974, când au pierdut toate meciurile.

Reclamă
Reclamă

Iordania și Uzbekistan sunt deja calificate, urmează Capul Verde!

Până acum, 20 de echipe naționale s-au calificat la turneul final din 2026. Printre ele, țări precum Iordania și Uzbekistan, ambele aflate la debut. De asemenea, vor fi prezente Noua Zeelandă, Algeria, Egipt sau Paraguay.

În următoarele zile, lista se va îmbogăți și cu alte nume, unele la fel de surprinzătoare. De pildă, Capul Verde e la un pas de calificare. În cazul unei victorii în ultima rundă, acasă cu Eswatini, țara care e cât un sfert de București va obține biletele pentru Mondial!

De asemenea, Benin are șanse reale de calificare. Benin e lider în grupa C din zona africană, cu două puncte peste Africa de Sud și trei peste Nigeria, înaintea ultimei runde. Beninezii au însă o deplasare grea, în Nigeria, în timp ce sud-africanii joacă acasă cu Rwanda.

Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
Observator
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
13:26
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: “Căutaţi doar polemici”
13:04
Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria!
12:40
EXCLUSIVMircea Lucescu ştie cum o poate învinge România pe Austria: “Nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem”
12:36
EXCLUSIVFlorin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: “Suntem pregătiţi”
12:08
EXCLUSIV“Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid?” Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1
11:49
Max Verstappen a numit echipa de care se va teme în 2026: “Cred că ei vor fi în faţă”
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 3 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”