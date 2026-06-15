Cinci lucruri după Spania – Capul Verde 0-0, cel mai șocant rezultat de la Cupa Mondială

1. Capul Verde și-a făcut temele după ce a văzut ce-au pățit ieri Curaçao și Tunisia. Africanii au intrat într-un 4-5-1 pe hârtie, transformat în 7-3-0 la locul faptei, au coborât de tot liniile și au avut prima posesie prelungită abia prin minutul 11, când dinții li s-au oprit din clănțănit. Dacă ar fi încasat un gol repede, poate că s-ar fi dezintegrat, dar n-a fost cazul. În final, au scos un rezultat istoric, care are potențialul să schimbe impresia planetei despre o țară. Vorbim de Capul Verde, care are populația cât un cartier micuț din Madrid și care în 1934, când Spania juca sferturi la Cupa Mondială, mai avea de răbdat 41 de ani până să-și obțină independența de Portugalia.

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2. Dramatică și memabilă prestația lui Mikel Oyarzabal. Jucătorul lui Real Sociedad nu a atins mingea în prima jumătate de oră, ceea ce dă apă la moară fanilor din canapea, mereu convinși că s-ar descurca mai bine decât favoriții lor. Așa, fără să atingi obiectul muncii, e simplu, ce-i drept. S-ar fi descurcat mai acătării și spaniolul Rubio, de la Steaua, ori chiar Bîrligea, naturalizat pe repede înainte. Bine, exagerez cu Bîrligea. Și mai dramatic pentru Oyarzabal e că la primul său contact cu balonul, undeva prin minutul 30, l-a controlat rudimentar și a reușit să-și închidă singur un unghi de șut aparent excelent.

3. Viața e complexă și prezintă multe aspecte, vorba unui clasic. Prin 2016, Capul Verde înclina steagul fără glorie cu alde Burkina Faso și Uganda, iar Vozinha avea deja 30 de ani și apăra la Zimbru Chișinău. Ceea ce, pentru el, era ca și cum i-ar fi pus Dumnezeu mâna în cap, pentru că până la transferul în Moldova jucase doar în țara lui și-n Angola. Pe atunci, probabil că se gândea să mai apere câțiva ani și să strângă ceva bani înainte să agațe mănușile în cui. Cu siguranță, nu-i trecea vreodată prin cap că 11 ani mai târziu, la 40 de primăveri, va merge la Cupa Mondială, va juca titular, ba va mai și pune lacătul la poartă în fața marii favorite la trofeu.

4. Nu doar jucătorii Spaniei trebuie să-și îmbunătățească prestația în meciurile care vin, ci și însuși selecționerul. Meciul părea să fie doar un joc al răbdării pentru Spania, care altfel se pricepe de minune la asta. „No pasa nada” și „Mañana” sunt replici culturale în Spania, numai că Luis de la Fuente le-a luat prea în serios într-o situație de criză profundă. Capul Verde a rămas în picioare, golul a întârziat, Gavi, Ferran sau Oyarzabal au fost submediocri, însă De la Fuente a înghețat pe bancă. Într-un așa context, să aștepți 71 de minute ca să faci primele schimbări e fie dovadă de supraîncredere, fie de nepricepere.

5. Tabela arată descurajant, dar nu-i capăt de țară pentru Spania. Încă „no pasa nada”, deși asta zice și cel care pică de la etajul cinci când e în dreptul etajului trei. În 2010, când a devenit campioană mondială, „Furia Roja” a pornit cu un eșec, 0-1 cu Elveția, după care a măturat tot. În plus, cu Lamine Yamal pe teren, Spania a arătat mai capabilă, iar partea și mai bună e că se va întoarce și Nico Williams. Până atunci, spaniolii au de luat în piept criticile, care doar blânde nu vor fi.