Cum a reacționat presa din SUA, după ce s-a aflat că ar putea înfrunta România în grupele World Cup 2026 - Antena Sport

Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a fost un eveniment de referință pentru finalul de an. Actori, foști mari sportivi și artiști din întreaga lume au participat la ceremonia care a avut loc la Kennedy Center din Washington.

În cadrul evenimentului, România a aflat și pe cine ar putea întâlni în grupe, asta dacă va reuși performanța de a trece de cele două baraje de calificare. Primul va fi contra Turciei, iar dacă selecționata lui Mircea Lucescu va trece mai departe, ar putea înfrunta Slovacia sau Kosovo.

Americanii, încântați de grupa lor de la World Cup 2026

România va avea de trecut printr-un dublu baraj pentru a avea ocazia de a reveni la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani. Turcia va fi prima adversară a României din drumul spre turneul final care va fi transmis în Universul Antena.

În cazul în care selecționata lui Mircea Lucescu va trece și de Turcia, atunci tricolorii vor juca cu calificarea pe masă contra celor din Slovacia sau Kosovo. Dacă va ajunge la Mondiale, România va fi repartizată în Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Americanii au reacționat imediat după tragerea la sorți și au catalogat grupa drept una „foarte prietenoasă”. „O grupă foarte prietenoasă. Turcia ar fi cel mai dificil adversar din play-off. Dacă nu Turcia va fi câștigătoarea acestui play-off, atunci grupa D de la Mondial ar fi, fără îndoială, cea mai slabă dintre cele 12”, au scris cei de la New York Times.