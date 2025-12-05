Răzvan Burleanu, reacție pe site-ul FRF după tragerea la sorți: "Ne dorim să scriem un nou capitol în istorie" - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Burleanu, reacție pe site-ul FRF după tragerea la sorți: “Ne dorim să scriem un nou capitol în istorie”

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 22:03

Răzvan Burleanu, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Răzvan Burleanu a oferit o primă reacție după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Declarația făcută de președintele Federației Române de Fotbal a apărut pe site-ul instituției pe care o conduce.

Burleanu a dezvăluit că tragerea la sorți în urma căreia România și-a aflat posibilele adversare de la World Cup 2026 îi motivează și provoacă. Dacă vor trece de baraj, “tricolorii” lui Mircea Lucescu vor da piept cu Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay.

Răzvan Burleanu, prima reacție după ce România și-a aflat adversarele de la Mondial

Președintele FRF a mai menționat că vrea ca țara să scrie un nou capitol din istoria sa la turneul final care va avea loc în America de Nord vara viitoare. România nu a mai participat la un Mondial din 1998, iar acum va fi nevoită să treacă de un baraj pentru a ajunge la competiția supremă din fotbal.

Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum“, a transmis Burleanu, potrivit frf.ro.

În semifinalele play-off-ului, “tricolorii” dau peste Turcia în deplasare pe 26 martie, în timp ce pe 31 ar fi finala barajului contra învingătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Grupele complete de la Cupa Mondială

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
