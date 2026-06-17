Cupa Mondială umple barurile din SUA! Suma incredibilă cu care a plecat acasă o barmaniță în doar câteva ore

Campionatul Mondial aduce laolaltă oameni din întreaga lume. Nu mai puțin de 48 de națiuni participă la competiția organizată în SUA, Canada și Mexic, ceea ce înseamnă zeci de milioane de turiști, dar și încasări pe măsură pentru hotelieri și alte domenii de activitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este și cazul domeniului HoReCa, care profită din plin de „invazia” de turiști de pe toate continentele lumii. O barmaniță din Boston a ajuns virală după ce a povestit ce bacșiș a făcut după doar câteva ore de muncă.

Domeniul HoReCa, câștiguri uriașe pe perioada Campionatului Mondial

Restaurantele, barurile și cafenelele au cel mai mult de câștigat în această perioadă la Campionatul Mondial și asta nu doar în țările unde competiția este organizată.

Chiar și așa, cele mai mari încasări au loc în SUA, acolo unde turiștii iau cu asalt locurile unde pot servi mâncare și băutură, dar care transmit și meciurile.

O barmaniță care lucrează în Boston a explicat într-un clip postat pe TikTok ce bacșiș a încasat în doar câteva ore de muncă: „Sunt barmaniță în Boston și Cupa Mondială abia ce a început. Eu lucrez pe tura de zi, adică sunt acolo între 10:30 și 16:30 sau când termin treaba. Azi am plecat la 17:15, surprinzător, având în vedere cât de aglomerat a fost.