Unde s-a ajuns la Steaua! Opriţa, detalii incredibile: "Doctorul nu ne dă vitamine că nu joacă echipa fotbal" - Antena Sport

Daniel Opriţa poate pleca de la Steaua, fiind dorit de Hermannstadt. În acest context, fostul atacant a oferit detalii de la Steaua, explicând că este certat de medicul-şef al Clubului Armatei.
Mai precis, jucătorii nu primesc vitamine pentru că “echipa nu joacă fotbal”, iar antrenorul a ajuns să fie certat de doctor pentru felul în care evoluează trupa aflată pe locul 3 în clasamentul Ligii 2.
Daniel Opriţa, detalii incredibile de la Steaua
“Echipa s-a prezentat destul de bine, cu toaote că s-a scris că a fost un meci sub nivelul Ligii 2. Mingea am dus-o bine, cu pase. Aşa mă mai ceartă şi doctorul şef. La noi şi doctorul de la echipă a zis că nu ne dă suplimente că nu joacă echipa fotbal.
Eu vreau să-l întreb pe domnul doctor ce echipă joacă aşa de bine la Liga 2? Noi nu putem să jucăm ca Barcelona. Şi eu aş vrea să jucăm ca Barcelona, dar nu avem nici antrenori nici jucători de nivelul Barcelonei.
N-avem antrenori şi jucători de nivelul Stelei care a luat Liga Campionilor. Suntem la Liga 2 cu un buget şi un lot de nivel de Liga 2. Noi nu avem un Algocalmin să le dăm, avem câte un Nurofen. De ce să mai dăm suplimente, că echipa nu prea joacă? Dacă un jucător răceşte trebuie să îi dăm ceva şi nu prea găsim”, a spus Opriţa, în cadrul podcastului “Spirit Stelist”.
Daniel Opriţa poate pleca de la Steaua
Daniel Oprița este dorit pe banca celor de la Hermannstadt. Antrenorul de 44 de ani se poate despărți de CSA Steaua, formație pe care o conduce din vara anului 2019.
Pentru a semna, FC Hermannstadt i-a oferit un salariu lunar de 10.000 de euro, iar obiectivul principal este evitarea retrogradării, anunţă fanatik.ro. Totuşi, mutarea stă pe loc momentan din cauza unei clauze.
Steaua deţine o clauză, potrivit căreia Opriţa dacă pleacă, tebuie să plătească 50.000 de euro.
