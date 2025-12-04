Lionel Messi, anunț crucial cu privire la prezența la Cupa Mondială din 2026 - Antena Sport

Argentina va merge la Campionatul Mondial din 2026 din postura de campioană en-titre, după triumful senzațional din Qatar. Lionel Messi și Cristiano Ronaldo vor fi cei mai urmăriți jucători de la acest turneu final, având în vedere faptul că ambii sunt pe final de carieră.

Starul celor de la Inter Miami a oferit un interviu pentru presa din Spania, în care a vorbit despre cariera sa, dar și despre prezența la turneul final de anul viitor, care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030.

Lionel Messi, anunț îngrijorător pentru fani

Ajuns la vârsta de 38 de ani, Lionel Messi a câștigat tot ce se putea în fotbal, iar Campionatul Mondial din 2026 va fi cel mai probabil ultimul turneu de acest gen la care argentinianul va participa.

Campion mondial în 2022 în Qatar, fotbalistul a vorbit despre prezența sap pe gazon la competiția de anul viitor, iar anunțul său îi va îngrijora pe fani.

„Sper să pot fi acolo. Mi-ar plăcea foarte mult să fiu acolo. În cel mai rău caz, voi fi acolo și voi urmări meciul în direct, dar va fi special. Cupa Mondială este specială pentru toată lumea, mai ales pentru noi, pentru că o trăim într-un mod complet diferit”, a declarat Leo Messi, potrivit mundodeportivo.com.