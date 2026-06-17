Declaraţia care spune totul despre Lionel Messi: “Nu-l interesează deloc. Uneori, îi spunem noi”

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Lionel Messi a făcut un meci uriaş cu Algeria, reuşind un hattrick pentru Argentina, care şi-a câştigat astfel meciul de debut, cu un convingător 3-0.

Messi a egalat astfel recordul de goluri marcate la Mondiale, 16, al lui Miro Klose. Rodrigo De Paul susţine că starul sud-american nu ştie de cele mai multe ori despre recordurile pe care le doboară.

Declaraţia care spune totul despre Lionel Messi

“Îți jur că nu-l interesează deloc (n.r. recordurile). Uneori, când stă în cameră și bea ceai, îi spunem: ‘Uite, ai grijă, mai ai nevoie de unul sau două goluri ca să dobori acel record…’.

Dar îți jur că nici măcar nu știe de astfel de lucruri. Cum de este posibil, nici eu nu știu, dar cu adevărat Messi nu ia în seamă astfel de chestii nici măcar puțin“, a spus De Paul.