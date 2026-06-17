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Declaraţia care spune totul despre Lionel Messi: “Nu-l interesează deloc. Uneori, îi spunem noi”

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 9:32

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Declaraţia care spune totul despre Lionel Messi: Nu-l interesează deloc. Uneori, îi spunem noi

Lionel Messi, în timpul unui meci - Getty Images

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Lionel Messi a făcut un meci uriaş cu Algeria, reuşind un hattrick pentru Argentina, care şi-a câştigat astfel meciul de debut, cu un convingător 3-0.

Messi a egalat astfel recordul de goluri marcate la Mondiale, 16, al lui Miro Klose. Rodrigo De Paul susţine starul sud-american nu ştie de cele mai multe ori despre recordurile pe care le doboară.

Declaraţia care spune totul despre Lionel Messi

Îți jur nu-l interesează deloc (n.r. recordurile). Uneori, când stă în cameră și bea ceai, îi spunem: ‘Uite, ai grijă, mai ai nevoie de unul sau două goluri ca dobori acel record…’.

Dar îți jur nici măcar nu știe de astfel de lucruri. Cum de este posibil, nici eu nu știu, dar cu adevărat Messi nu ia în seamă astfel de chestii nici măcar puțin“, a spus De Paul.

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Lionel Scaloni, emoţionat după hattrick-ul lui Lionel Messi din Argentina – Algeria 3-0

Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei, a rămas fără cuvinte, după hattrick-ul reuşit de Lionel Messi, în meciul de debut la Cupa Mondială 2026. Campioana mondială en-titre a învins Algeria cu 3-0, toate golurile fiind marcate de starul lui Inter Miami.

“Sunt fără cuvinte. Am mers la el, l-am pupat şi i-am spus îl iubesc foarte mult, pentru că nu ştiu ce i- mai putea spune. Pe lângă golurile marcate, e incredibil ce transmite. Ne va lipsi atunci când nu va mai fi. Să ne bucurăm de el, pentru e cel mai important lucru”, a declarat Lionel Scaloni, potrivit tycsports.com.

Acesta a fost şi primul hattrick al lui Lionel Messi la Cupa Mondială. Argentinianul se află la a şasea Cupă Mondială, devenind primul jucător din istorie care atinge această bornă incredibilă. Totul în timp ce a evoluat în meciul cu numărul 200 pentru naţionala Argentinei.

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Lionel Messi are astfel ocazia de a doborî recordul lui Miroslav Klose. Pentru campioana mondială din 2022 urmează acum meciul cu Austria, de pe 22 iunie, de la ora 20:00, după care va încheia grupa împotriva Iordaniei, pe 28 iunie, de la ora 05:00.

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