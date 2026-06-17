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Lionel Scaloni, emoţionat după hattrick-ul lui Lionel Messi din Argentina – Algeria 3-0: “I-am spus că îl iubesc foarte mult”

Alex Masgras Publicat: 17 iunie 2026, 7:54

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Lionel Scaloni, emoţionat după hattrick-ul lui Lionel Messi din Argentina – Algeria 3-0: I-am spus că îl iubesc foarte mult

Lionel Messi şi Lionel Scaloni / Getty Images

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Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei, a rămas fără cuvinte, după hattrick-ul reuşit de Lionel Messi, în meciul de debut la Cupa Mondială 2026. Campioana mondială en-titre a învins Algeria cu 3-0, toate golurile fiind marcate de starul lui Inter Miami.

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După acest recital, Lionel Messi l-a egalat pe Miroslav Klose, deţinătorul recordului all-time de goluri marcate la Cupa Mondială. Amândoi au în acest moment câte 16 reuşite.

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Lionel Scaloni, după hattrick-ul lui Lionel Messi de la Cupa Mondială 2026: “Ne va lipsi atunci când nu va mai fi”

Messi a câştigat de unul singur meciul cu Algeria, iar Scaloni, selecţionerul Argentinei, a recunscut că nu prea mai ştie ce să îi spună fotbalistului de 39 de ani. Antrenorul sud-americanilor a dezvăluit însă că a mers la Messi şi i-a spus că îl iubeşte foarte mult.

Scaloni a subliniat apoi importanţa lui Messi şi spune că, cel mai important în acest moment, când starul lui Inter Miami se află pe final de carieră, este ca toată lumea să se bucure de el:

“Sunt fără cuvinte. Am mers la el, l-am pupat şi i-am spus că îl iubesc foarte mult, pentru că nu ştiu ce i-aş mai putea spune. Pe lângă golurile marcate, e incredibil ce transmite. Ne va lipsi atunci când nu va mai fi. Să ne bucurăm de el, pentru că e cel mai important lucru”, a declarat Lionel Scaloni, potrivit tycsports.com.

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GOLURILE MARCATE DE LIONEL MESSI ÎN ARGENTINA – ALGERIA

Acesta a fost şi primul hattrick al lui Lionel Messi la Cupa Mondială. Argentinianul se află la a şasea Cupă Mondială, devenind primul jucător din istorie care atinge această bornă incredibilă. Totul în timp ce a evoluat în meciul cu numărul 200 pentru naţionala Argentinei.

Lionel Messi are astfel ocazia de a doborî recordul lui Miroslav Klose. Pentru campioana mondială din 2022 urmează acum meciul cu Austria, de pe 22 iunie, de la ora 20:00, după care va încheia grupa împotriva Iordaniei, pe 28 iunie, de la ora 05:00.

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