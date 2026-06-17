Lionel Scaloni, emoţionat după hattrick-ul lui Lionel Messi din Argentina – Algeria 3-0: “I-am spus că îl iubesc foarte mult”

Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei, a rămas fără cuvinte, după hattrick-ul reuşit de Lionel Messi, în meciul de debut la Cupa Mondială 2026. Campioana mondială en-titre a învins Algeria cu 3-0, toate golurile fiind marcate de starul lui Inter Miami.

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După acest recital, Lionel Messi l-a egalat pe Miroslav Klose, deţinătorul recordului all-time de goluri marcate la Cupa Mondială. Amândoi au în acest moment câte 16 reuşite.

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Lionel Scaloni, după hattrick-ul lui Lionel Messi de la Cupa Mondială 2026: “Ne va lipsi atunci când nu va mai fi”

Messi a câştigat de unul singur meciul cu Algeria, iar Scaloni, selecţionerul Argentinei, a recunscut că nu prea mai ştie ce să îi spună fotbalistului de 39 de ani. Antrenorul sud-americanilor a dezvăluit însă că a mers la Messi şi i-a spus că îl iubeşte foarte mult.

Scaloni a subliniat apoi importanţa lui Messi şi spune că, cel mai important în acest moment, când starul lui Inter Miami se află pe final de carieră, este ca toată lumea să se bucure de el:

“Sunt fără cuvinte. Am mers la el, l-am pupat şi i-am spus că îl iubesc foarte mult, pentru că nu ştiu ce i-aş mai putea spune. Pe lângă golurile marcate, e incredibil ce transmite. Ne va lipsi atunci când nu va mai fi. Să ne bucurăm de el, pentru că e cel mai important lucru”, a declarat Lionel Scaloni, potrivit tycsports.com.