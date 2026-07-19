Didier Deschamps a numit principalul vinovat după Franța – Anglia 4-6: „Chestiune de onoare și mândrie”

Didier Deschamps se consideră principalul vinovat pentru modul în care Franța s-a prezentat în finala mică de la Cupa Mondială 2026. Anglia s-a impus la Miami la capătul unui meci nebun, cu 6-4.
După primele 45 de minute, echipa lui Thomas Tuchel conducea cu 4-0. La pauza meciului, în timpul unui interviu, Deschamps a avut un discurs dur la adresa modului în care s-a prezentat jucătorii săi.
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Didier Deschamps, după ultimul meci la naţionala Franţei: „E vina mea”
„Nu ar fi putut să fie mai rău. La fiecare atac puteam primi gol. Pot să înțeleg dezamăgirea uriasă, dar nu aveam dreptul să facem asta, nu așa, nu împotriva unui adversar care a venit să joace.
E un meci în care locul 3 e în joc. E o chestiune de onoare și mândrie pentru ce reprezintă naționala Franței”, a spus Didier Deschamps, la pauza meciului, într-un interviu pentru BeIN Sports.
După pauză, Franța a mai marcat de 4 ori, 3 dintre aceste reușite venind unul după altul, dar prima repriză de coșmar a cântărit prea mult pentru ca rezultatul să se schimbe.
Deschamps a încercat să vadă părțile bune, chiar și după o astfel de prestație, la ultimul său meci pe banca Franței. El părăsește naționala cu un titlu mondial cucerit în 2018 și o finală în 2022. Locul său va fi luat de Zinedine Zidane.
„E o înfrângere, dar am fost conduși cu 4-0. Am avut o primă repriză îngrozitoare. Am avut o reacție, am făcut anumite lucruri bine. Am avut două șanse de a egala la 4, dar au replicat bine. Asta știm să facem, dar nu am făcut-o.
E vina mea pentru că nu am făcut ce trebuia în prima repriză. Ar fi fost mai bine să terminăm pe locul 3. Am început cu mari ambiții, am făcut câteva lucruri bune. Am ratat însă meciul cu Spania, au făcut o treabă bună împotriva noastră.
Nu e totul atât de rău. Avem un grup cu multă calitate, avem uneltele necesare pentru a obține rezultate. Din punct de vedere personal, a fost o aventură grozavă. Au fost 8 săptămâni minunate”, a spus Didier Descamps, la finalul meciului, citat de RMC Sport.
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