Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Emoţii pentru fiul lui Zinedine Zidane înainte de Cupa Mondială 2026! A suferit o fractură a maxilarului

Alex Masgras Publicat: 28 aprilie 2026, 10:37

Comentarii
Emoţii pentru fiul lui Zinedine Zidane înainte de Cupa Mondială 2026! A suferit o fractură a maxilarului

Luca Zidane, în timpul unui meci la naţionala Algeriei / Profimedia

Luca Zidane, portarul echipei Granada şi al echipei naţionale de fotbal a Algeriei şi fiul fostului mare fotbalist francez Zinedine Zidane, a suferit o fractură a maxilarului şi a bărbiei, care îl va face indisponibil pentru restul sezonului în divizia secundă spaniolă şi îi va pune în pericol serios participarea la Cupa Mondială din 2026, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul a suferit o accidentare gravă pe finalul meciului pierdut de echipa sa 2-4 cu Almeria, duminică, pe stadionul Nuevo Los Carmenes, o accidentare care a necesitat înlocuirea sa şi transportarea la spital.

Luca Zidane, accidentare seriosă înainte de Cupa Mondială 2026

Granada a confirmat luni că “testele medicale efectuate asupra lui Luca Zidane, în urma comoţiei cerebrale, au arătat că portarul a suferit şi o fractură la maxilar şi bărbie”.

“Jucătorul, împreună cu stafful medical va decide în următoarele ore asupra tratamentului care va urma pentru accidentarea sa”, a adăugat clubul andaluz.

Reclamă
Reclamă

Luca Zidane a fost portarul titular al echipei africane pe tot parcursul fazei de calificare pentru Cupa Mondială şi rămâne în cărţi pentru turneul final din America de Nord din această vară.

Programul Algeriei la World Cup 2026

  • Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 17 iunie)
  • Iordania – Algeria (06:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium, 23 iunie)
  • Algeria – Austria (05:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 28 iunie)
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Observator
Fanatik.ro
10:35

10:09

10:04

9:53

9:45

9:38

Citește și
Cele mai citite
