Emoţii pentru fiul lui Zinedine Zidane înainte de Cupa Mondială 2026! A suferit o fractură a maxilarului

Luca Zidane, portarul echipei Granada şi al echipei naţionale de fotbal a Algeriei şi fiul fostului mare fotbalist francez Zinedine Zidane, a suferit o fractură a maxilarului şi a bărbiei, care îl va face indisponibil pentru restul sezonului în divizia secundă spaniolă şi îi va pune în pericol serios participarea la Cupa Mondială din 2026, informează EFE.

Portarul a suferit o accidentare gravă pe finalul meciului pierdut de echipa sa 2-4 cu Almeria, duminică, pe stadionul Nuevo Los Carmenes, o accidentare care a necesitat înlocuirea sa şi transportarea la spital.

Granada a confirmat luni că “testele medicale efectuate asupra lui Luca Zidane, în urma comoţiei cerebrale, au arătat că portarul a suferit şi o fractură la maxilar şi bărbie”.

“Jucătorul, împreună cu stafful medical va decide în următoarele ore asupra tratamentului care va urma pentru accidentarea sa”, a adăugat clubul andaluz.