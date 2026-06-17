FIFA a făcut anunțul momentului la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

Istvan Kovacs este prezent la Campionatul Mondial, fiind unul dintre „centralii” aleși de FIFA pentru turneul final transmis exclusiv în Universul Antena.

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După ce nu a fost delegat la niciun meci din prima etapă a fazei grupelor, în cele din urmă, forul internațional l-a repartizat pe arbitrul român la un joc de la această competiție.

Istvan Kovacs va conduce primul meci de la Cupa Mondială

Istvan Kovacs și-a așteptat rândul pentru a oficia primul meci de la Cupa Mondială și în cele din urmă momentul acesta va veni. FIFA a anunțat că centralul din Carei va conduce disputa dintre Tunisia și Japonia.

Duelul din etapa a doua a Grupei F a fost programat pentru data de 21 iunie, începând cu ora 07:00. Partida va putea fi vizionată în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două tușe de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi Juan Calderon, iar arbitrul asistent de rezervă a fost delegat Juan Carlos Mora, amândoi din Costa Rica.