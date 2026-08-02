Mihai Lixandru, prezentat oficial după plecarea de la FCSB. Cu ce echipă a semnat

Mihai Lixandru (25 de ani) s-a despărţit de FCSB în această vară. Mijlocaşul a semnat cu Al-Fateh, club din prima ligă din Arabia Saudită.

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Mihai Lixandru a fost deja prezentat oficial la noua sa echipă. Mijlocaşul şi-a exprimat dorinţa de a pleca de la FCSB încă de la începutul verii, el fiind dorit iniţial în MLS şi în Elveţia.

Mihai Lixandru, prezentat oficial la Al-Fateh

Mihai Lixandru va fi coleg la noua echipă cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, care a semnat cu saudiții tot în această vară, după despărțirea de „câini”.

„FCSB anunță transferul lui Mihai Lixandru la Al Fateh Saudi Club.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produs al Academiei FCSB, a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României în tricoul roș-albastru.