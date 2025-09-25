FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 25 septembrie 2025, 19:10

Elanul Maple (Canada), Jaguarul Zayu (Mexic) şi Vulturul Clutch (Statele Unite ale Americii), cele trei mascote World Cup 2026 / FIFA

Cu 259 de zile rămase până la startul World Cup 2026, FIFA a prezentat cele trei mascote ale turneului final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Un vultur, un jaguar şi un elan au fost aleşi de FIFA pentru a reprezenta cele trei ţări care vor organiza turneul final.

World Cup 2026, turneu care va începe pe 11 iunie 2026 şi se va încheia pe 19 iulie 2026, cu marea finală de pe MetLife Stadium, va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena.

FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026: Elanul Maple, Jaguarul Zayu şi Vulturul Clutch

Elanul Maple (Canada), Jaguarul Zayu (Mexic) şi Vulturul Clutch (Statele Unite ale Americii) sunt cele trei mascote alese de FIFA pentru World Cup 2026, fiecare dintre ele reprezentând câte o ţară organizatoare.

“Echipa World Cup 2026 a devenit mai mare şi mai amuzantă! Maple, Zayu şi Clutch sunt plin de bucurie, energie şi aduc un spirit de unitate, precum FIFA World Cup”, a spus Gianni Infantino, preşedintele FIFA.

Cele trei mascote vor face parte din noul joc FIFA Heroes, un joc video în care jucătorii îşi pot crea echipe de câte cinci cu mascotele de la Cupa Mondială, atât din trecut, cât şi din prezent, cele mai mari legende din fotbal, dar şi personajele preferate din seriale şi filme.

Maple, Zayu şi Clutch vor fi prezenţi la toate meciurile de la World Cup 2026, turneu final care va găzdui 48 de echipe şi care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în Universul Antena.

