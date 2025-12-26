Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: "Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă" - Antena Sport

Organizatorii World Cup 2026, programată între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena, anticipează temperaturi ridicate, cu un risc pentru jucători şi suporteri, o provocare organizatorică ce prezintă încă unele incertitudini, relatează AFP.

La începutul lunii decembrie, în interiorul SoFi Stadium din Inglewood (Los Angeles), viitoarea gazdă a opt meciuri ale Cupei Mondiale, cincisprezece ventilatoare de peste 2 metri sunt pregătite deja în aşteptarea verii.

Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026

Dar temperatura trebuie să depăşească 26,7°C pentru ca aceste sisteme gigantice de pulverizare să fie funcţionale. La patruzeci şi cinci de metri deasupra terenului, un acoperiş oferă umbră spectatorilor, iar deschiderile mari de pe lateralele acestui stadion fără climatizare permit circulaţia aerului oceanic.

“Cu 70.000 de persoane înfierbântate, vrem să putem interveni în caz de căldură extremă”, a declarat Otto Benedict, vicepreşedinte operaţional al companiei care administrează stadionul, deschis în 2020.

Celelalte 15 locaţii din cadrul turneului final nu sunt însă la fel de moderne, iar sudul Californiei, cu clima sa uscată, nu este zona în care condiţiile sunt cele mai dificile din Statele Unite.