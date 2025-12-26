Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: "Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă" - Antena Sport

Închide meniul
Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: “Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă”

Dan Roșu Publicat: 26 decembrie 2025, 13:41

Organizatorii World Cup 2026, programată între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena, anticipează temperaturi ridicate, cu un risc pentru jucători şi suporteri, o provocare organizatorică ce prezintă încă unele incertitudini, relatează AFP.

La începutul lunii decembrie, în interiorul SoFi Stadium din Inglewood (Los Angeles), viitoarea gazdă a opt meciuri ale Cupei Mondiale, cincisprezece ventilatoare de peste 2 metri sunt pregătite deja în aşteptarea verii.

Dar temperatura trebuie să depăşească 26,7°C pentru ca aceste sisteme gigantice de pulverizare să fie funcţionale. La patruzeci şi cinci de metri deasupra terenului, un acoperiş oferă umbră spectatorilor, iar deschiderile mari de pe lateralele acestui stadion fără climatizare permit circulaţia aerului oceanic.

“Cu 70.000 de persoane înfierbântate, vrem să putem interveni în caz de căldură extremă”, a declarat Otto Benedict, vicepreşedinte operaţional al companiei care administrează stadionul, deschis în 2020.

Celelalte 15 locaţii din cadrul turneului final nu sunt însă la fel de moderne, iar sudul Californiei, cu clima sa uscată, nu este zona în care condiţiile sunt cele mai dificile din Statele Unite.

Un studiu publicat în Jurnalul Internaţional de Biometeorologie raportează “o îngrijorare serioasă pentru sănătatea jucătorilor şi arbitrilor de la Cupa Mondială din 2026 din cauza căldurii extreme” şi identifică şase oraşe gazdă cu “risc ridicat”: Monterrey (Mexic), Miami, Kansas City, Boston, New York şi Philadelphia.

Raportul “terenuri în pericol” al asociaţiei “Fotbal pentru viitor” specifică faptul că, în 2025, aceste oraşe au înregistrat o temperatură care a depăşit 35 de grade pe termometrul umed (WGBT, care ia în considerare temperatura şi umiditatea), “limita adaptării umane la căldură”.

În consecinţă, pauzele de răcire, câte una pe repriză, care anterior depindeau de vreme, vor fi automate în timpul Cupei Mondiale, indiferent de condiţii, a decis FIFA, care s-a confruntat cu aceste condiţii uneori extreme pe durata Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară din Statele Unite, primind critici din partea jucătorilor şi antrenorilor.

Şi, aşa cum o demonstrează programul competiţiei, stadioanele climatizate (Dallas, Houston, Atlanta) vor găzdui meciuri în principal la mijlocul zilei, în timp ce alte meciuri se vor juca mai degrabă la începutul serii în zonele cu risc.

Dincolo de jucători, riscul pentru spectatori, pe stadioane sau în zonele pentru fani, a fost mult timp “subestimat”, a afirmat dr. Christopher Fuhrmann, director adjunct al Centrului regional de sud-est al Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice (NOAA).

Fanii generează căldură “prin încurajarea lor” şi, spre deosebire de jucătorii aflaţi în perfectă formă fizică, au “comorbidităţi” care îi expun la şocurile termice, putând duce la deces, conform dr. Fuhrmann.

“De fapt, temperatura este întotdeauna mai ridicată în interiorul stadioanelor, care sunt construite din beton, asfalt sau metal”, mai subliniază cercetătorul, insistând pe nevoia de “circulaţie a aerului, zone umbrite şi de hidratare”.

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS), care consiliază FIFA şi grupul operativ pentru Cupa Mondială, subliniază importanţa prevenţiei pentru spectatori, în special pentru vizitatorii străini, care ar putea fi familiarizaţi cu clima locală.

NWS, care va avea câte un reprezentant în fiecare oraş gazdă, îşi va desfăşura misiunea de avertizare pe baza prognozelor sale meteo. Dar FIFA şi autorităţile locale vor avea ultimul cuvânt în ceea ce priveşte desfăşurarea meciurilor.

