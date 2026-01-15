FIFA: peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru World Cup 2026 - Antena Sport

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, miercuri, că a primit peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru World Cup 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, în ciuda controverselor legate de preţurile ridicate ale biletelor, relatează AFP.
Aceste solicitări au venit din toate cele 211 ţări şi teritorii membre ale FIFA. Pe lângă cele trei ţări gazdă, cererea a fost deosebit de mare în Germania, Anglia, Argentina, Brazilia, Columbia, Spania şi Portugalia, a anunţat FIFA într-un comunicat.
Cele mai solicitate meciuri sunt Columbia – Portugalia, pe 27 iunie la Miami (SUA), Mexic – Coreea de Sud, la Guadalajara (Mexic) pe 18 iunie şi finala de la New York/New Jersey (SUA) pe 19 iulie.
Fanii au avut timp până marţi să îşi depună cererile pentru bilete, care vor fi alocate conform unui sistem de loterie ale cărui rezultate nu vor fi cunoscute “înainte de 5 februarie”, a mai anunţat forul internaţional.
“Ştiind cât de mult înseamnă acest turneu pentru oamenii din întreaga lume, singurul nostru regret este că nu putem primi toţi fanii pe stadioane”, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.
FIFA s-a confruntat cu critici dure pentru strategia sa de preţuri pentru World Cup 2+2026 (11 iunie – 19 iulie, live în Universul Antena), care anul acesta include 48 de echipe, mulţi fani considerând preţurile mult prea mari. Potrivit organizaţiei Football Supporters Europe (FSE), biletele costă de cinci ori mai mult decât la ediţia din Qatar, din 2022.
Ca răspuns la aceste critici, FIFA a introdus în decembrie o nouă categorie de bilete cu preţ redus, la 60 de dolari (51 de euro).
