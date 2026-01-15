FIFA: peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru World Cup 2026 - Antena Sport

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, miercuri, că a primit peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru World Cup 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, în ciuda controverselor legate de preţurile ridicate ale biletelor, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceste solicitări au venit din toate cele 211 ţări şi teritorii membre ale FIFA. Pe lângă cele trei ţări gazdă, cererea a fost deosebit de mare în Germania, Anglia, Argentina, Brazilia, Columbia, Spania şi Portugalia, a anunţat FIFA într-un comunicat.

FIFA: peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru World Cup 2026

Cele mai solicitate meciuri sunt Columbia – Portugalia, pe 27 iunie la Miami (SUA), Mexic – Coreea de Sud, la Guadalajara (Mexic) pe 18 iunie şi finala de la New York/New Jersey (SUA) pe 19 iulie.

Fanii au avut timp până marţi să îşi depună cererile pentru bilete, care vor fi alocate conform unui sistem de loterie ale cărui rezultate nu vor fi cunoscute “înainte de 5 februarie”, a mai anunţat forul internaţional.

“Ştiind cât de mult înseamnă acest turneu pentru oamenii din întreaga lume, singurul nostru regret este că nu putem primi toţi fanii pe stadioane”, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.