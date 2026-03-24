Florin Prunea nu crede că Ionuţ Radu va fi titular în Turcia – România: “Nu vor risca antrenorii și medicii”

Florin Prunea (57 de ani) nu crede că Ionuţ Radu va fi titular la Istanbul, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, dintre Turcia şi România.
Portarul lui Celta Vigo a suferit o accidentare duminică, în La Liga, dar va face deplasara în Turcia. Chiar şi aşa, Prunea susţine că antrenorii şi medicii nu vor risca să-l folosească.
Florin Prunea nu crede că Ionuţ Radu va fi titular în Turcia – România
“Cea mai bună veste că se întoarce Radu. Eu nu cred că va risca. În primul rând, nu vor risca antrenorii și nu vor risca medicii. Cât vrei tu să joci, cât ți-ai dori tu de mult, decizia se ia de comun acord cu toată lumea.
Dar eu sunt convins, el e la un nivel de maturitate și joacă într-un campionat unde cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toată lumea e conștientă că se va lua o decizie în funcție de starea lui de sănătate.
Nu prea avem pe cine în locul lui, dar Doamne ferește să se accidenteze și Aioani! Că aici e… hai să nu mai cobim și toată lumea că dacă se accidentează încă o dată. Nu, probabil că va fi Aioani.
Cum e fotbalul ăsta, vedeți și voi, nici la Craiova nu a apărat Popescu, s-a accidentat Isenko și a intrat el și după aceea l-au sunat la echipa națională. Deci fotbalul ăsta îți oferă niște momente incredibile.
La meciul ăsta portarul trebuie să doarmă bine după meci. Ar fi bine să doarmă bine și după rezultat. Dar va avea de muncă, de asta zic că va dormi bine portarul”, a spus Prunea.
Anunțul Celtei Vigo despre Ionuț Radu înainte de Tucia – România
Pe de altă parte, Celta Vigo a anunțat pe rețelele sociale că în urma investigațiilor la care a fost supus Ionuț Radu, portarul român a aflat că nu are o leziune musculară, ci că este vorba doar de o contuzie.
“Raport medical: Andrei Radu. Portarul echipei noastre prezintă o contuzie la nivelul gambei, FĂRĂ semne de leziune musculară.
Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!“, a fost mesajul transmis de Celta Vigo.
