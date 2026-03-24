Florin Prunea nu crede că Ionuţ Radu va fi titular în Turcia – România: “Nu vor risca antrenorii și medicii”

Florin Prunea (57 de ani) nu crede că Ionuţ Radu va fi titular la Istanbul, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, dintre Turcia şi România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul lui Celta Vigo a suferit o accidentare duminică, în La Liga, dar va face deplasara în Turcia. Chiar şi aşa, Prunea susţine că antrenorii şi medicii nu vor risca să-l folosească.

“Cea mai bună veste că se întoarce Radu. Eu nu cred că va risca. În primul rând, nu vor risca antrenorii și nu vor risca medicii. Cât vrei tu să joci, cât ți-ai dori tu de mult, decizia se ia de comun acord cu toată lumea.

Dar eu sunt convins, el e la un nivel de maturitate și joacă într-un campionat unde cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toată lumea e conștientă că se va lua o decizie în funcție de starea lui de sănătate.

Nu prea avem pe cine în locul lui, dar Doamne ferește să se accidenteze și Aioani! Că aici e… hai să nu mai cobim și toată lumea că dacă se accidentează încă o dată. Nu, probabil că va fi Aioani.