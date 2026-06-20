Florin Răducioiu știe ce națională poate fi surpriza Campionatului Mondial: „Mare atenție la ei”

Florin Răducioiu, prezent în studioul Antenei 1, a oferit declarații despre SUA, națională calificată deja în șaisprezecimile Campionatului Mondial. Echipa condusă de selecționerul Mauricio Pochettino a învins Australia, scor 2-0, în a doua etapă a Grupei D.
În primul meci din grupă, americanii au dat recital împotriva celor din Paraguay, reușind să se impună cu scorul categoric de 4-1.
Florin Răducioiu, impresionat de SUA la Campionatul Mondial
Florin Răducioiu a tras concluziile, după calificarea la pas a americanilor în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial. Fostul internațional crede că SUA ar putea fi o surpriză plăcută la acest turneu final, lăudând jocul prestat de elevii lui Mauricio Pochettino.
„Australia n-a făcut altceva decât să se apere foarte bine, să limiteze aceste atacuri continue ale americanilor. Mie-mi place această echipă a americanilor, este o echipă agresivă, care nu te lasă să joci. Meciul s-a decis în prima repriză, a fost exact cum își doreau americanii.
În repriza a doua, ritmul a fost mai puțin intens, dar americanii merită pe deplin calificarea. Mă bucur foarte mult pentru ei, mare atenție la această echipă a americanilor, care joacă cu o dezinvoltură și o agresivitate cum nu am mai văzut”, a declarat Florin Răducioiu, la Antena 1.
De asemenea, Florin Răducioiu l-a lăudat și pe fostul său coechipier, Mauricio Pochettino. Fostul internațional a evoluat alături de selecționerul SUA la Espanyol, în sezonul 1995-1996.
„Cred că vor ajunge departe cu acest antrenor experimentat. Am avut privilegiul să joc cu el, ne-am și văzut când el antrena la Tottenham. E un antrenor modern, foarte bine pregătit. Îmi place această lejeritate cu care tratează meciurile, transmite jucătorilor această dorință de a juca, dar cu seriozitate. E foarte echilibrat, au tot dreptul să viseze și visul lor să devină realitate, de a ajunge în sferturi, ar fi ceva incredibil”, a mai spus Florin Răducioiu.
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