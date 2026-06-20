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Gianni Infantino şi premierul canadian Mark Carney au semnat un steag al Rusiei

Dan Roșu Publicat: 20 iunie 2026, 23:52

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Gianni Infantino şi premierul canadian Mark Carney au semnat un steag al Rusiei

Gianni Infantino

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Prezenţi în tribune la meciul Canada-Qatar (6-0), Gianni Infantino, preşedintele FIFA, şi Mark Carney, prim-ministrul Canadei, au dat câteva autografe. Iar un suporter le-a cerut să-i semneze steagul, care s-a dovedit a fi cel al Rusiei, relatează L’Equipe.

Cei doi lideri au fost păcăliţi de un suporter care i-a pus să semneze un steag rusesc, ascunzând iniţial întregul steag pentru a nu dezvălui ţara pe care o reprezenta.

Gianni Infantino şi premierul canadian Mark Carney au semnat un steag al Rusiei

Însă, ulterior, Gianni Infantino s-a arătat foarte înţelegător faţă de suporterul în cauză, membru al grupului de suporteri Nulevka, aşa cum a relatat acesta pentru publicaţia rusă Championat:

„Am urcat să-l vedem pentru a face o fotografie, iar el a fost de acord fără rezerve, chiar şi ţină steagul. Ne-a spus în rusă: «De acord, mulţumesc». ” În imagini, suporterul nu pare să arate steagul în întregime, dar asigură cei doi bărbaţi „au semnat fără probleme”.

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Suporterul adaugă chiar că întreaga reprezentativă rusă i-a semnat steagul, el fiind membru al unui grup care urmăreşte echipa naţională la toate meciurile sale încă din 2014.

Rusia este exclusă din 2022 din toate competiţiile organizate de FIFA şi UEFA ca urmare a invadării Ucrainei. La începutul anului, Gianni Infantino s-a declarat totuşi în favoarea reintegrării Rusiei şi a cluburilor sale în competiţiile internaţionale.

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