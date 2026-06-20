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Prezenţi în tribune la meciul Canada-Qatar (6-0), Gianni Infantino, preşedintele FIFA, şi Mark Carney, prim-ministrul Canadei, au dat câteva autografe. Iar un suporter le-a cerut să-i semneze steagul, care s-a dovedit a fi cel al Rusiei, relatează L’Equipe.

Cei doi lideri au fost păcăliţi de un suporter care i-a pus să semneze un steag rusesc, ascunzând iniţial întregul steag pentru a nu dezvălui ţara pe care o reprezenta.

Gianni Infantino şi premierul canadian Mark Carney au semnat un steag al Rusiei

Însă, ulterior, Gianni Infantino s-a arătat foarte înţelegător faţă de suporterul în cauză, membru al grupului de suporteri Nulevka, aşa cum a relatat acesta pentru publicaţia rusă Championat:

„Am urcat să-l vedem pentru a face o fotografie, iar el a fost de acord fără rezerve, chiar şi să ţină steagul. Ne-a spus în rusă: «De acord, mulţumesc». ” În imagini, suporterul nu pare să arate steagul în întregime, dar asigură că cei doi bărbaţi „au semnat fără probleme”.