În plin Campionat Mondial, Kylian Mbappe a dezvăluit ce ofertă de transfer a primit: “Mă întreabă des dacă vin”

Kylian Mbappe, la conferinţa de presă de dinainte de meciul cu Irak / Profimedia Images

Superstarul naţionalei Franţei, Kylian Mbappe (27 de ani), a dezvăluit, la conferinţa de presă premergătoare meciului Franţa – Irak de la Mondial (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), ce ofertă de transfer are “pe masă”.

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Aşa cum a reuşit să îl aducă pe Lionel Messi la Inter Miami, David Beckham încearcă acelaşi lucru cu Kylian Mbappe. Căpitanul Franţei a transmis că, momentan, nu se pune problema unei asemenea mutări.

David Beckham îl vrea la Inter Miami pe Kylian Mbappe: “Mă întreabă des dacă vreau să vin”

„David Beckham mă întreabă des dacă vreau să vin. Poate într-o zi, cine știe? Este o țară care îmi place”, a mărturisit Kylian Mbappe la conferinţa de presă.

Mbappe a subliniat că nu va ajunge, la fel ca Ronaldo, să joace la Mondial la o vârstă atât de înaintată. Ronaldo are 41 de ani.

„Nu voi fi aici la 40 de ani, mă veți fi dat afară până atunci! Nu fac proiecții cu echipa națională a Franței. Mă gândesc doar la momentul actual”, a precizat el.