În plin Campionat Mondial, Kylian Mbappe a dezvăluit ce ofertă de transfer a primit: “Mă întreabă des dacă vin”

Superstarul naţionalei Franţei, Kylian Mbappe (27 de ani), a dezvăluit, la conferinţa de presă premergătoare meciului Franţa – Irak de la Mondial (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), ce ofertă de transfer are “pe masă”.
Aşa cum a reuşit să îl aducă pe Lionel Messi la Inter Miami, David Beckham încearcă acelaşi lucru cu Kylian Mbappe. Căpitanul Franţei a transmis că, momentan, nu se pune problema unei asemenea mutări.
David Beckham îl vrea la Inter Miami pe Kylian Mbappe: “Mă întreabă des dacă vreau să vin”
„David Beckham mă întreabă des dacă vreau să vin. Poate într-o zi, cine știe? Este o țară care îmi place”, a mărturisit Kylian Mbappe la conferinţa de presă.
Mbappe a subliniat că nu va ajunge, la fel ca Ronaldo, să joace la Mondial la o vârstă atât de înaintată. Ronaldo are 41 de ani.
„Nu voi fi aici la 40 de ani, mă veți fi dat afară până atunci! Nu fac proiecții cu echipa națională a Franței. Mă gândesc doar la momentul actual”, a precizat el.
Mbappe a dat un exemplu de modestie. Întrebat dintre Kane, Haaland, Messi şi el cine e cel mai bun, Mbappe a răspuns: “Lionel Messi, fără îndoială. Este cel mai bun din lume, alături de Cristiano. Din partea mea, fac tot ce pot pentru a mă îmbunătăți și a-mi ajuta echipa să câștige Mondialul. Restul este subiect de discuție pentru jurnaliști”.
Ce a spus despre recordul de goluri all-time de la Cupa Mondială, deţinut acum, la egalitate, de Messi şi Klose
Mbappe a vorbit şi despre recordul de goluri la Cupa Mondială, pe care în acest moment îl împart Lionel Messi şi Miroslav Klose. Mbappe e în urma celor doi cu doar două goluri. Cu siguranţă el va deveni în viitor golgheterul all-time al Cupei Mondiale.
„Este întotdeauna o plăcere să pot juca pentru echipa națională. Nu există nimic mai mare decât echipa națională. 100 (n.r: de partide) este un număr istoric, dar ceea ce este în joc în acest meci este cel mai important.
Cât despre record, știam că Leo va marca. Este Messi, el marchează mereu. Cât despre mine, voi încerca să continui să marchez, dar cel mai important este să câștig Mondialul”, a subliniat Kylian Mbappe.
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