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În plin Campionat Mondial, Kylian Mbappe a dezvăluit ce ofertă de transfer a primit: “Mă întreabă des dacă vin”

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iunie 2026, 14:58

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În plin Campionat Mondial, Kylian Mbappe a dezvăluit ce ofertă de transfer a primit: Mă întreabă des dacă vin

Kylian Mbappe, la conferinţa de presă de dinainte de meciul cu Irak / Profimedia Images

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Superstarul naţionalei Franţei, Kylian Mbappe (27 de ani), a dezvăluit, la conferinţa de presă premergătoare meciului Franţa – Irak de la Mondial (00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), ce ofertă de transfer are “pe masă”.

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Aşa cum a reuşit să îl aducă pe Lionel Messi la Inter Miami, David Beckham încearcă acelaşi lucru cu Kylian Mbappe. Căpitanul Franţei a transmis că, momentan, nu se pune problema unei asemenea mutări.

David Beckham îl vrea la Inter Miami pe Kylian Mbappe: “Mă întreabă des dacă vreau să vin”

David Beckham mă întreabă des dacă vreau să vin. Poate într-o zi, cine știe? Este o țară care îmi place”, a mărturisit Kylian Mbappe la conferinţa de presă.

Mbappe a subliniat că nu va ajunge, la fel ca Ronaldo, să joace la Mondial la o vârstă atât de înaintată. Ronaldo are 41 de ani.

Nu voi fi aici la 40 de ani, mă veți fi dat afară până atunci! Nu fac proiecții cu echipa națională a Franței. Mă gândesc doar la momentul actual”, a precizat el.

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Mbappe a dat un exemplu de modestie. Întrebat dintre Kane, Haaland, Messi şi el cine e cel mai bun, Mbappe a răspuns: “Lionel Messi, fără îndoială. Este cel mai bun din lume, alături de Cristiano. Din partea mea, fac tot ce pot pentru a mă îmbunătăți și a-mi ajuta echipa să câștige Mondialul. Restul este subiect de discuție pentru jurnaliști”.

Ce a spus despre recordul de goluri all-time de la Cupa Mondială, deţinut acum, la egalitate, de Messi şi Klose

Mbappe a vorbit şi despre recordul de goluri la Cupa Mondială, pe care în acest moment îl împart Lionel Messi şi Miroslav Klose. Mbappe e în urma celor doi cu doar două goluri. Cu siguranţă el va deveni în viitor golgheterul all-time al Cupei Mondiale.

Este întotdeauna o plăcere să pot juca pentru echipa națională. Nu există nimic mai mare decât echipa națională. 100 (n.r: de partide) este un număr istoric, dar ceea ce este în joc în acest meci este cel mai important.

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Cât despre record, știam că Leo va marca. Este Messi, el marchează mereu. Cât despre mine, voi încerca să continui să marchez, dar cel mai important este să câștig Mondialul”, a subliniat Kylian Mbappe.

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