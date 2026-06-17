Încă un moment în care Messi a dovedit că e de pe altă planetă! Golul absolut genial marcat cu Algeria

Leo Messi a început parcursul la cel de-al șaselea Campionat Mondial într-un mod cu adevărat fantastic. A marcat în minutul 17 un gol incredibil, cu un șut la vinclu. Asta după ce în startul meciului i-a fost refuzat un gol pentru un offside mic. În repriza secundă, Messi a înscris de alte două ori.

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Doar Cristiano Ronaldo și Guilhermo Ochoa se mai pot lăuda cu prezența la 6 ediții ale Campionatului Mondial.

Recordurile unicului Leo Messi

Messi a ajuns prin aceste reușite la 16 goluri la Campionatul Mondial, peste Kylian Mbappe, care a dat dublă cu Senegal, și Gerd Muller, care au rămas la 14. Messi l-a depășit și pe „Il Fenomeno” Ronaldo, care are 15 goluri, și l-a egalat pe Miro Klose, la cota 16 goluri.

Messi a mai atins două recorduri. Au fost golurile 5 și 6 marcate de argentinian din afara careului, cel mai mult la Campionatul Mondial. Algeria este a 11-a națională împotriva căreia a înscris Messi, de asemenea un record.

De asemenea, Messi l-a depășit pe Pele în istoria Campionatului Mondial cu cele mai multe contribuții la gol. Pele avea 12 goluri și 9 assist-uri, iar Messi a ajuns acum la un total de 24 de contribuții: 16 goluri și 8 assist-uri.