Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Încă un moment în care Messi a dovedit că e de pe altă planetă! Golul absolut genial marcat cu Algeria
Video

Încă un moment în care Messi a dovedit că e de pe altă planetă! Golul absolut genial marcat cu Algeria

Sebastian Ujica Publicat: 17 iunie 2026, 4:55

Comentarii

Lionel Messi a deschis scorul în meciul contra Algeriei / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Leo Messi a început parcursul la cel de-al șaselea Campionat Mondial într-un mod cu adevărat fantastic. A marcat în minutul 17 un gol incredibil, cu un șut la vinclu. Asta după ce în startul meciului i-a fost refuzat un gol pentru un offside mic. În repriza secundă, Messi a înscris de alte două ori.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Doar Cristiano Ronaldo și Guilhermo Ochoa se mai pot lăuda cu prezența la 6 ediții ale Campionatului Mondial.

Recordurile unicului Leo Messi

Messi a ajuns prin aceste reușite la 16 goluri la Campionatul Mondial, peste Kylian Mbappe, care a dat dublă cu Senegal, și Gerd Muller, care au rămas la 14. Messi l-a depășit și pe „Il Fenomeno” Ronaldo, care are 15 goluri, și l-a egalat pe Miro Klose, la cota 16 goluri.

Messi a mai atins două recorduri. Au fost golurile 5 și 6 marcate de argentinian din afara careului, cel mai mult la Campionatul Mondial. Algeria este a 11-a națională împotriva căreia a înscris Messi, de asemenea un record.

De asemenea, Messi l-a depășit pe Pele în istoria Campionatului Mondial cu cele mai multe contribuții la gol. Pele avea 12 goluri și 9 assist-uri, iar Messi a ajuns acum la un total de 24 de contribuții: 16 goluri și 8 assist-uri.

Reclamă
Reclamă

În ceea ce privește naționala Argentinei, pentru Messi a fost golul cu numărul 119 în meciul cu numărul 200. În total, Leo Messi a fost implicat în 1.157 de meciuri în carieră și a înscris sau a pasat pentru 1.328 de reușite.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Observator
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
Fanatik.ro
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
5:40

LIVE VIDEOArgentina – Algeria 3-0, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Messi, primul hattrick de la Cupa Mondială 2026
5:13

Trei concluzii după Norvegia – Irak 4-1: dezarmantul Braut și echipa pe care vrei să o vezi la Cupa Mondială
4:52

Lovitură pentru Portugalia înaintea debutului la World Cup! Vedeta care nu va juca cu RD Congo
4:27

VideoPiele de găină! Momentul în care tot stadionul cântă Himno Nacional Argentino alături de Messi
3:32

Ghana rămâne fără cel mai important jucător: Partey pierde apelul și e „interzis” în Canada
3:03

VIDEOIrak 1-4 Norvegia. Haaland începe Mondialul cu o dublă și un assist
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 3 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului 4 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 5 Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist” 6 FCSB, gata să-l transfere pe Octavian Popescu. Ce echipă a făcut ofertă pentru el
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României