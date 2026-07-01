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„Încălzești banca mulți ani”. Gestul lui Rayan Cherki față de Didier Deschamps, taxat de francezi. Ce a făcut jucătorul

Viviana Moraru Publicat: 1 iulie 2026, 11:50

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Încălzești banca mulți ani”. Gestul lui Rayan Cherki față de Didier Deschamps, taxat de francezi. Ce a făcut jucătorul

Rayan Cherki și Didier Deschamps, după Franța - Suedia 3-0/ Profimedia

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Rayan Cherki a fost în centrul atenției fanilor francezi, după ce Franța s-a calificat în optimile Campionatului Mondial. Naționala lui Didier Deschamps a învins Suedia cu scorul categoric de 3-0, urmând să înfrunte Paraguay pentru un loc în sferturi.

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Rayan Cherki (22 de ani) a fost rezervă în duelul cu Suedie, disputat la New York. Mijlocașul lui Manchester City a fost trimis în teren în minutul 85, în locul lui Michael Olise.

Gestul lui Rayan Cherki față de Didier Deschamps, taxat de francezi

La finalul meciului, Rayan Cherki a fost filmat pe teren, vizibil nemulțumit de faptul că a bifat doar câteva minute din meciul cu Suedia. În filmarea postată pe rețelele de socializare, mijlocașul a fost surprins ignorându-l pe Didier Deschamps.

Selecționerul Franței este văzut în timp ce merge la fiecare jucător pentru a-l felicita, în urma victoriei. În momentul în care ajunge la Cherki, Deschamps l-a atins cu mâna pe obraz pe acesta, ulterior și pe cap, încercând să vorbească cu el. Mijlocașul a avut o atitudine foarte rece cu antrenorul său, pe care l-a ignorat.

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După ce au văzut imaginile cu Rayan Cherki și Didier Deschamps, fanii nu s-au putut abține. Mijlocașul a fost taxat pentru atitudinea avută față de selecționer, ținând cont că acesta traversează o perioadă delicată. Mama lui Deschamps a decedat, înaintea partidei cu Norvegia din Grupa I.

Nu merge niciodată să faci ifose cu Deschamps. O să încălzești banca mulți ani de acum încolo, felicitări”, „Îmi place de Cherki, dar Deschamps tocmai și-a pierdut mama și tu te comporți așa cu el pentru că nu ai jucat destul, chiar dacă ai câștigat” și „E o lipsă mare de respect. Jucător fabulos, dar cât de imatur! Ce rușine”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani, la videoclipul cu Rayan Cherki și Didier Deschamps.

Franța – Suedia 3-0

Reprezentativa Franţei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a dispus fără drept de apel de selecţionata Suediei, într-un meci în care Kylian Mbappe a marcat de două ori. Kylian Mbappe a marcat în minutele 45 şi 75, iar Bradley Barcola a punctat în minutul 53.

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Mbappé a marcat până acum 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială (4 în 2018, 8 în 2022 şi deja 6 în 2026). Căpitanul francez îl depăşeşte acum pe Miroslav Klose, care a coborât pe locul trei în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai turneului (16 goluri), un record pe care l-a egalat lunea trecută datorită dublei sale împotriva Irakului.

Acum împarte primul loc în acest clasament cu Lionel Messi, care a ridicat recordul la 18 goluri cu cele 6 goluri marcate în această ediţie şi ar putea să-şi îmbunătăţească şi mai mult recordul în meciul din şaisprezecimile de finală dintre Argentina şi Capul Verde, de vineri seară/sâmbătă dimineaţă. Argentinianul participă la a şasea Cupă Mondială. Între timp, Mbappé joacă la a treia sa Cupă Mondială.

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