Bogdan Stănescu Publicat: 24 martie 2026, 23:26

Ioan Andone i-a făcut echipa lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! Ce prim 11 ar trimite în teren

Fost elev al lui Mircea Lucescu în perioada în care era jucător, Ioan Andone (66 de ani) a spus ce prim 11 ar folosi în meciul Turcia – România dacă ar fi selecţionerul naţionalei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andone ar opta pentru un 4-2-3-1, cu Man, Ianis Hagi şi Mihăilă în spatele atacantului Bîrligea.

Ioan Andone a spus ce echipă ar folosi la meciul de baraj cu Turcia

  • Primul 11 pe care l-ar folosi Ioan Andone cu Turcia: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Dragomir, R. Marin, – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

“Burcă (n.r. al doilea fundaș central). Au jucat multe meciuri împreună (n.r. Burcă și Drăgușin), trebuie să fii omogen. Nu poți să faci experimente. L-aș restricționa pe Răzvan Marin, i-aș dat sarcini clare, să joace din două atingeri, să nu încerce ceva pe acolo.

Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facă un mijlocaș central. El e un 8, nu e un 6. Aș pune 2 închizători, aș schimba sistemul. Dragomir e un tip bine pregătit, are ritm, a jucat în cupele europene. Aș juca 4-2-3-1, 4-5-1. Trebuie să te aglomerezi.

Nu (n.r. o apărare în 3). Ar fi prea multe schimbări, n-ai timp să lucrezi. Ăsta (n.r. 4-2-3-1) mi se pare cel mai bun sistem, ai viteză în benzi cu Man și Mihăilă, îl ai și pe Hagi, îi pui în valoare mult mai bine, a spus Ioan Andone, pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Dacă vor reuşi să treacă de Turcia, tricolorii ar da piept, în finala barajului pentru Mondial, cu învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Dacă tricolorii vor reuşi să îşi îndeplinească visul de a merge la Mondialul american, ar avea parte de o grupă accesibilă, cu una dintre ţările gazdă, Statele Unite, Paraguay şi Australia.

Reclamă
Reclamă
