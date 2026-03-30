Istvan Kovacs, în fața marelui test pentru prezența la World Cup 2026! Când se va lua decizia finală

Daniel Işvanca Publicat: 30 martie 2026, 16:17

Istvan Kovacs în Țara Galilor - Bosnia / Profimedia

România nu s-a calificat la Campionatul Mondial de anul acesta, fiind eliminată de Turcia în semifinala barajului de calificare pentru turneul final ce va avea loc în SUA și care va fi transmis în Universul Antena.

Chiar și așa, România ar putea fi reprezentată de un arbitru la competiția din această vară, Istvan Kovacs fiind pe lista preliminară care va fi definitivată de legendarul Pierluigi Collina.

Istvan Kovacs, ultimul seminar înainte de Cupa Mondială

Istvan Kovacs așteaptă cu nerăbdare publicarea listei finale a arbitrilor care vor oficia la Campionatul Mondial din această vară. Centralul din Carei este prezent zilele acestea la Viareggio, acolo unde are loc ultimul seminar înainte de turneul final.

Potrivit golazo.ro, aici, Pierluigi Collina, directorul Comisiei Arbitrilor FIFA, va definitiva lista și o va face publică marți seară, după ultimul act al play-off-urilor.

Acesta face parte din al doilea grup de centrali europeni testați de Pierluigi Collina, alături de alte nouă nume cunoscute: Francois Letexier (Franța), Anthony Taylor (Anglia), Felix Zwayer (Germania), Espen Eskas (Norvegia), Danny Makkelie (Țările de Jos), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Szymon Marciniak (Polonia), Irfan Peljto (Bosnia).

Ultimul meci internațional arbitrat de Istvan Kovacs a fost semifinala barajului dintre Țara Galilor și Bosnia, decis la loviturile de departajare (2-4), după 1-1 în 120 de minute.

  • 5 este numărul cartonașelor acordate de Istvan Kovacs în Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina
