Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026

Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026

Dan Roșu Publicat: 28 noiembrie 2025, 11:35

Comentarii
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026

Naţionala Kosovo, pe Arena Naţională - Profimedia Images

Guvernul din Kosovo a anunţat joi că va oferi 1,5 milioane de euro echipei naţionale de fotbal dacă aceasta se va califica la Cupa Mondială din 2026, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kosovo, care vizează prima sa participare la Cupa Mondială, a terminat pe locul al doilea în grupa sa de calificare, cu 11 puncte, asigurându-şi astfel un loc în barajul european din martie. La baraj va înfrunta în semifinale Slovacia, la 26 martie, iar învingătoarea va întâlni apoi, la 31 martie, câştigătoarea partidei Turcia – România.

Guvernul din Kosovo, primă specială pentru calificarea la World Cup 2026

Prim-ministrul Albin Kurti a declarat că guvernul său va oferi echipei un bonus de 500.000 de euro dacă va învinge Slovacia.

„În al doilea rând, în cazul calificării la Cupa Mondială, ne angajăm să acordăm o recompensă suplimentară de un milion de euro”, a declarat Kurti în cadrul unei şedinţe televizate a cabinetului.

„Hai Kosovo, suntem mereu alături de voi”, a adăugat el.

Reclamă
Reclamă

Kosovo a devenit membru UEFA şi FIFA în 2016, după ce şi-a declarat independenţa faţă de Serbia în 2008.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Observator
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
12:11
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu
11:53
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct
11:33
VIDEOScene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni
10:54
VIDEOFinal interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final
10:18
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri
9:48
“Fanii au fost bătuți cu bastoane”. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând