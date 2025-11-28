Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026 - Antena Sport

Guvernul din Kosovo a anunţat joi că va oferi 1,5 milioane de euro echipei naţionale de fotbal dacă aceasta se va califica la Cupa Mondială din 2026, relatează Reuters.
Kosovo, care vizează prima sa participare la Cupa Mondială, a terminat pe locul al doilea în grupa sa de calificare, cu 11 puncte, asigurându-şi astfel un loc în barajul european din martie. La baraj va înfrunta în semifinale Slovacia, la 26 martie, iar învingătoarea va întâlni apoi, la 31 martie, câştigătoarea partidei Turcia – România.
Guvernul din Kosovo, primă specială pentru calificarea la World Cup 2026
Prim-ministrul Albin Kurti a declarat că guvernul său va oferi echipei un bonus de 500.000 de euro dacă va învinge Slovacia.
„În al doilea rând, în cazul calificării la Cupa Mondială, ne angajăm să acordăm o recompensă suplimentară de un milion de euro”, a declarat Kurti în cadrul unei şedinţe televizate a cabinetului.
„Hai Kosovo, suntem mereu alături de voi”, a adăugat el.
Kosovo a devenit membru UEFA şi FIFA în 2016, după ce şi-a declarat independenţa faţă de Serbia în 2008.
