Argentina – Algeria LIVE VIDEO (04:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Leo Messi la a 6-a Cupă Mondială

Duelul dintre Argentina şi Algeria, din cadrul Grupei J de la Cupa Mondială 2026, începe la ora 04:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi pe site-ul AS.RO în format LIVE VIDEO.
Campioana mondială en-titre îşi începe drumul pentru apărarea trofeului, însă va avea parte de un meci dificil, cu formaţia africană unde liderul Ryad Mahrez va fi la ultimul bal.
Argentina – Algeria LIVE VIDEO (04:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Se anunţă spectacol
Selecţionata Pumelor se bazează pe Leo Messi, cel care se află la al 6-lea turneu final, un record pe care îl vor mai avea în CV portarul de la Mexic, Guilhermo Ochoa, dar şi rivalul sud-americanului, Cristiano Ronaldo, de la Portugalia.
Lionel Scaloni a vorbit despre presiunea existentă pe naţionala sa şi a spus că nu consideră confruntarea cu Algeria ca fiind una crucială, în contextul în care în 2022 a fost un eşec pentru Argentina la debutul la Cupa Mondială, 1-2, cu Arabia Saudită.
“Avem experienţa ultimei Cupe Mondiale. Primul meci nu este fundamental. Este important, dar nu se termină odată cu primul meci. Suntem buni, suntem calmi. Întâlnim o echipă bună, cu jucători buni. Dar suntem calmi, venim într-un moment bun”, a spus Scaloni.
Echipele probabile de start la Argentina – Algeria
- Argentina (4-3-3): E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Medina – de Paul, Mac Allister, E. Fernandez – Messi, L. Martinez, Almada
- Selecționer: Lionel Scaloni
- Algeria (4-2-3-1): L. Zidane – Belghali, Bensebaini, Hadjam, Ait-Nouri – Bentaleb, Boudaoui – Mahrez, Maza, Gouiri – Amoura
- Selecționer: Vladimir Petkovic
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