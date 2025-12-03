Tragerea la sorți pentru World Cup 2026. Ce artiști vor întreține atmosfera în Washington - Antena Sport

Pe 5 decembrie va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din 2026, turneu care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030.

Ceremonia grandioasă va avea loc la istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC, iar mai mulți artiști de renume internațional vor întreține atmosfera.

Artiști de renume internațional vor performa la tragerea la sorți World Cup 2026

Evenimentul va fi prezentat de Heidi Klum şi Kevin Hart, iar actorul şi producătorul Danny Ramirez va interacţiona cu marii fotbalişti prezenţi. FIFA a anunţat că Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People vor cânta la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, vineri, la Washington, anunță news.ro.

Naționala de fotbal a României speră să revină și ea la un turneul final de acest gen după o pauză de 28 de ani, dar va avea de trecut mai întâi printr-un dublu baraj de calificare.

Turcia va fi prima adversară a României din drumul spre Campionatul Mondial de anul viitor, iar dacă vor trece mai departe, tricolorii vor înfrunta Slovacia sau Kosovo pentru prezența la turneul din 2026.