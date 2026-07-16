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Veste extraordinară pentru suporterii lui Liverpool! Jucătorul de 100 de milioane de euro semnează

Daniel Işvanca Publicat: 16 iulie 2026, 16:19

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Veste extraordinară pentru suporterii lui Liverpool! Jucătorul de 100 de milioane de euro semnează

Jucătorii lui Liverpool / Profimedia

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Liverpool intră într0o nouă eră odată cu schimbarea care a avut loc la nivelul băncii tehnice. Andoni Iraola ar planuri mari alături de „cormorani”, iar veștile bune încep să „curgă” pentru echipa de pe Anfield.

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Conducerea a ajuns la un acord cu maghiarul Dominik Szoboszlai pentru prelungirea contractului. Noul acord ar urma să fie valabil până la data de 30 iunie 2031.

Dominik Szoboszlai, acord pentru prelungirea contractului cu Liverpool

Din 2023 de când a ajuns pe Anfield, Dominik Szoboszlai și-a făcut simțita prezența la Liverpool și a devenit rapid unul dintre titularii incontestabili ai echipei.

Odată cu venirea lui Andoni Iraola, maghiarul devine un pilon și mai important în dezvoltarea formației engleze, motiv pentru care conducerea a acționat în acest sens.

Deși mai avea contract încă doi ani cu Liverpool, fotbalistul cotat de Transfermarkt la 100 de milioane de euro a ajuns la un acord cu oficialii clubului pentru prelungirea înțelegerii. Noul angajament ar expira pe 30 iunie 2031.

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  • 147 de meciuri a jucat Dominik Szoboszlai pentru Liverpool
  • 28 de goluri și 26 de assist-uri are starul maghiar. 

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