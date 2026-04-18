Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lista uriaşă din istoria World Cup unde Messi nu şi-a făcut loc, dar în care apar Mbappe, Ronaldo şi Kane!

Lista uriaşă din istoria World Cup unde Messi nu şi-a făcut loc, dar în care apar Mbappe, Ronaldo şi Kane!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 19:07

Comentarii
Lista uriaşă din istoria World Cup unde Messi nu şi-a făcut loc, dar în care apar Mbappe, Ronaldo şi Kane!

Kylian Mbappe, după unul din cele 3 goluri marcate în finala World Cup 2022 / Profimedia Images

Mai sunt 54 de zile până la startul Campionatului Mondial din 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena. 54 de hattrick-uri s-au marcat în istoria World Cup. Pe lista jucătorilor care au reuşit un hattrick la Campionatul Mondial se află Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo şi Harry Kane. Lipseşte de pe această listă Lionel Messi, considerat de mulţi cel mai mare jucător al tuturor timpurilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Regretaţii Just Fontaine şi Gerd Muller sunt singurii fotbalişti din istorie care au reuşit două hattrick-uri în acelaşi Campionat Mondial. Primul a izbutit asta în Mondialul din 1958, iar germanul în turneul final din 1970. Gabriel Batistuta este singurul fotbalist, în afară de cei doi, care are două hattrick-uri reuşite în timpul Campionatelor Mondiale, dar le-a realizat în turnee finale diferite. Primul hattrick l-a reuşit într-un meci de la Mondialul din 1994, din America, Argentina – Grecia 4-0. Celălalt gol al acelei partide a fost marcat de Diego Maradona, înainte ca acesta să fie suspendat, fiind depistat pozitiv cu efedrină chiar în timpul acelui Mondial. A fost cauza pentru care Maradona a lipsit de la meciul câştigat de tricolori cu 3-2 contra Argentinei, în optimile de finală.

Lionel Messi nu are încă un hattrick la vreun Campionat Mondial de fotbal

Batistuta reuşea al doilea hattrick al său la un Mondial în 1998, în Franţa, într-un meci câştigat de Argentina cu 5-0 cu Jamaica.

Oleg Salenko, ce şi-a făcut şi el loc pe această listă selectă, a marcat chiar 5 goluri într-un meci, în Rusia – Camerun 6-1!

Ronaldo şi Kane au reuşit fiecare câte un hattrick la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Ronaldo a înscris 3 goluri în meciul Portugalia – Spania 3-3, iar Kane a reuşit hattrick-ul în Anglia – Panama 6-1.

Reclamă
Reclamă

Kylian Mbappe a pătruns pe această listă a jucătorilor cu un hattrick la Mondial chiar în finala precedentului turneu final, din 2022, din Qatar. Mbappe a înscris 3 goluri în finala “nebună” cu Argentina, câştigată de echipa lui Lionel Messi la loviturile de departajare. Mbappe a devenit atunci al doilea jucător din istorie care reuşea un hattrick într-o finală de Campionat Mondial, după englezul Geoff Hurst, în 1966.

 

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Observator
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
Fanatik.ro
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
20:22

EXCLUSIVPiţurcă l-a taxat pe Ianis Hagi după ce România a ratat Mondialul: “A luftat. Dacă marcam, altul era rezultatul”
20:12

Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. Răspunsul savuros oferit
19:35

LIVE VIDEOBuriram United – Shabab Al-Ahli 0-1. Bogdan Planic se luptă pentru semifinalele Ligii Campionilor Asiei
19:27

Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (21:00). Echipele de start! Kopic țintește victoria în fața liderului
19:20

LIVE TEXTEsbjerg – CSM București se joacă ACUM, în sferturile Champions League. Gloria Bistrița, eșec la limită cu Brest
19:16

Gică Popescu l-a sunat pe Gică Hagi, după anunțul lui Răzvan Burleanu. Ce se va întâmpla cu Ianis Hagi la națională
Vezi toate știrile
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 5 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 6 Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”