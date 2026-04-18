Lista uriaşă din istoria World Cup unde Messi nu şi-a făcut loc, dar în care apar Mbappe, Ronaldo şi Kane!

Mai sunt 54 de zile până la startul Campionatului Mondial din 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena. 54 de hattrick-uri s-au marcat în istoria World Cup. Pe lista jucătorilor care au reuşit un hattrick la Campionatul Mondial se află Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo şi Harry Kane. Lipseşte de pe această listă Lionel Messi, considerat de mulţi cel mai mare jucător al tuturor timpurilor.

Regretaţii Just Fontaine şi Gerd Muller sunt singurii fotbalişti din istorie care au reuşit două hattrick-uri în acelaşi Campionat Mondial. Primul a izbutit asta în Mondialul din 1958, iar germanul în turneul final din 1970. Gabriel Batistuta este singurul fotbalist, în afară de cei doi, care are două hattrick-uri reuşite în timpul Campionatelor Mondiale, dar le-a realizat în turnee finale diferite. Primul hattrick l-a reuşit într-un meci de la Mondialul din 1994, din America, Argentina – Grecia 4-0. Celălalt gol al acelei partide a fost marcat de Diego Maradona, înainte ca acesta să fie suspendat, fiind depistat pozitiv cu efedrină chiar în timpul acelui Mondial. A fost cauza pentru care Maradona a lipsit de la meciul câştigat de tricolori cu 3-2 contra Argentinei, în optimile de finală.

Lionel Messi nu are încă un hattrick la vreun Campionat Mondial de fotbal

Batistuta reuşea al doilea hattrick al său la un Mondial în 1998, în Franţa, într-un meci câştigat de Argentina cu 5-0 cu Jamaica.

Oleg Salenko, ce şi-a făcut şi el loc pe această listă selectă, a marcat chiar 5 goluri într-un meci, în Rusia – Camerun 6-1!

Ronaldo şi Kane au reuşit fiecare câte un hattrick la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Ronaldo a înscris 3 goluri în meciul Portugalia – Spania 3-3, iar Kane a reuşit hattrick-ul în Anglia – Panama 6-1.