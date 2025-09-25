Lobby pentru revenirea lui Neymar la naționala Braziliei. Un dublu Balon de Aur îi dă o mână de ajutor - Antena Sport

Închide meniul
Lobby pentru revenirea lui Neymar la naționala Braziliei. Un dublu Balon de Aur îi dă o mână de ajutor

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 11:31

Neymar, în timpul unui meci / Profimedia

Fostul internaţional brazilian Ronaldo Nazario, dublu campion mondial, a pledat miercuri pentru o revenire a lui Neymar la naţionala Braziliei în vederea Cupei Mondiale din 2026, estimând că Selecao nu are “niciun alt fotbalist” ca el, informează AFP.

Aliniat în mod regulat de clubul său, Santos FC, la care a revenit în ianuarie, golgheterul all-time al Selecao (79 de goluri în 128 de meciuri) nu a fost convocat de italianul Carlo Ancelotti pentru meciurile de calificare.

Ce a spus Ronaldo Nazario despre Neymar

Deşi predispus la accidentări, Neymar rămâne, la 33 de ani, “un jucător cheie pentru Selecao“, a asigurat Ronaldo în timpul unui eveniment publicitar la Sao Paulo alături de Neymar. “Nu mai avem un alt fotbalist ca Neymar şi sperăm că va fi 100% apt pentru Cupa Mondială“, a insistat “El Fenomeno”, potrivit agerpres.ro.

Neymar nu a mai purtat tricoul verde şi galben din octombrie 2023, de când a suferit o accidentare gravă la genunchi împotriva Uruguayului.

Comentând absenţa fostului jucător al lui FC Barcelona şi Paris Saint-Germain de la ultimele două meciuri din preliminarii, de la începutul lunii septembrie, Carlo Ancelotti a subliniat că acesta “trebuie să ajungă la o condiţie fizică bună pentru a ajuta echipa naţională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială“.

Brazilia s-a calificat la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada după ce s-a clasat pe locul al cincilea în zona sud-americană.

