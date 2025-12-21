Neymar: "Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia" - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 21 decembrie 2025, 12:32

Neymar, în timpu, unei emisiuni - Profimedia Images

Deşi nu a mai purtat tricoul Braziliei din 18 octombrie 2023, Neymar încă visează să participe la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Şi asta în ciuda unei condiţii fizice care nu-i oferă prea multă linişte de câţiva ani, cu accidentări repetate.

La aproape 34 de ani (îi va împlini pe 5 februarie), cel mai bun marcator din istoria selecţiei braziliene (79 de goluri) este totuşi convins că mai are un rol de jucat. Acesta este mesajul pe care l-a transmis din nou sâmbătă, în cadrul unui eveniment organizat la São Paulo împreună cu cântăreţul Thiaguinho.

Neymar: “Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”

„Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia. În iulie, veţi putea să-mi cereţi socoteală”, a afirmat fostul jucător al Barcelonei şi Parisului, înainte de a-i adresa câteva cuvinte antrenorului său, Carlo Ancelotti: „Haide, Ancelotti, ajută-ne, bine?”

În continuarea discursului său, el a făcut şi o promisiune suporterilor brazilieni. „Dacă ajungem în finală, promit că voi marca”, a asigurat cel care a ajutat echipa Santos să-şi asigure rămânerea în prima ligă braziliană, la începutul lunii decembrie, în special cu o triplă reuşită împotriva echipei EC Juventude.

Deşi contractul său expiră la sfârşitul lunii, presa locală susţine că acesta ar urma să fie prelungit cu şase luni, pentru a-i oferi toate şansele de a juca mai multe meciuri, în speranţa că va fi convocat pentru Cupa Mondială.

