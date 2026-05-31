Lovitură! Luis Surez, OUT de la Cupa Mondială. Cum arată lotul complet al Uruguayului

Uruguay, una dintre forțele fotbalului din America de Sud, și-a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru Cupa Mondială, iar selecționerul Marcelo Bielsa nu l-a convocat pe Luis Suarez. “El Pistolero” luase decizia de a se retrage de la națională în septembrie 2024, însă acum câteva săptămâni declara că nu ar putea să refuze “La Celeste”, mai ales în contextul turneului final.

Cupa Mondială se apropie de start, iar naționalele implicate în competiția din America de Nord au început rând pe rând să își anunțe loturile. Ultima țară care a făcut acest lucru a fost Uruguayul lui Marcelo Bielsa, care și-a prezentat jucătorii ce vor merge la World Cup 2026 prin intermediul unui videoclip inedit.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1

— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Bielsa nu l-a făcut pe Luis Suarez să își anuleze retragerea. “El Pistolero”, absent de la Cupa Mondială

Marele nume absent de pe lista experimentatului antrenor este Luis Suarez, care în septembrie 2024 anunța că se retrage de la echipa națională după un meci cu Paraguay în preliminariile pentru Campionatul Mondial. Cu toate acestea, în luna mai, atacantul lui Inter Miami anunța că ar lua în calcul o revenire în cazul în care Bielsa ar vrea să conteze pe el pentru World Cup 2026.