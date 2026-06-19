Mama portarului Vozinha din Capul Verde a obţinut viza pentru SUA şi va putea asista la meciul cu Uruguay

Mama portarului Vozinha din Capul Verde, care a fost eroul meciului cu Spania (0-0) luni, a obţinut o viză pentru SUA şi va putea participa la următoarea partidă a fiului ei de la Cupa Mondială. Jucătorul şi-a exprimat îngrijorarea faţă de absenţa ei, lucru ce a accelerat procesul de aducere a ei în SUA.

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După ce a ratat primul meci al echipei Capului Verde din competiţie, în cadrul căruia fiul ei a strălucit, ea a obţinut joi o viză pentru a intra în SUA şi, prin urmare, va putea participa la următorul meci al echipei „Rechinii Albaştri” împotriva Uruguayului (luni, miezul nopţii) la Miami, Florida.

“Ei m-au sunat acum. Mi-au spus că trebuie să călătoresc la Praia astăzi. Sunt foarte fericită”, a declarat mama jucătorului pentru BBC.