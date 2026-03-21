Man United, Inter şi Spurs, cu ochii pe Turcia – România. Un star de 50 de milioane e dorit în Premier League

Sebastian Ujica Publicat: 21 martie 2026, 12:39

Orkun Kokcu în acțiune pentru Turcia contra Spaniei / Getty Images

Meciul Turcia – România reprezintă o oportunitate uriașă pentru jucătorii naționalei. Nu doar că pot face un pas uriaș către Campionatul Mondial, acolo unde Româna nu a mai fost de 28 de ani, ci și pentru carierele lor.

Spre deosebire de jucătorii României, cei ai Turciei evoluează deja mulți dintre ei la granzi ai Europei ca Real Madrid sau Juventus. Iar un altul, Orkun Kökçü, poate să facă pasul în Premier League, scriu cei de la Hurriyet.

Beșiktaș cere 50 de milioane de euro

Transferat vara trecută de la Benfica pentru 30 de milioane de euro, mijlocașul de 25 de ani a atras interesul unor cluburi importante precum Manchester United și Tottenham. Acestea trimit scouteri acum la fiecare meci pentru a-l urmări pe Orkun, iar forma jucătorului îl recomandă pentru o asemenea mutare.

Interul lui Chivu este și ea interesată de Orkun Kökçü. Acesta a marcat 6 goluri și a dat 6 assist-uri în campionat în acest sezon, în 23 de partide de campionat, plus alte 3 contribuții în celelalte competiții în 7 partide.

Astfel că Beșiktaș este hotărâtă să-l păstreze, fiind hotărâtă să ceară o sumă uriașă pentru el: 50 de milioane de euro. Cu atât mai mult cu cât contractul său expiră abia în 2030.

