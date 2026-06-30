Marea greşeală comisă de selecţioneri, înaintea loviturilor de departajare. Statistica evidenţiată după eliminarea Germaniei

Julian Nagelsmann, după eliminarea Germaniei de la Campionatul Mondial/ Profimedia

Specialiştii au identificat marea greşeală comisă de selecţioneri, înaintea loviturilor de departajare. Aceştia au evidenţiat ce s-a întâmplat în momentul decisiv al partidei dintre Paraguay şi Germaniei.

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Naţionala lui Julian Nagelsmann a fost eliminată ruşinos de la Campionatul Mondial, pierzând la loviturile de departajare în faţa Paraguayului, în şaisprezecimi.

Marea greşeală comisă de selecţioneri, înaintea loviturilor de departajare

Scorul după cele 120 de minute de joc a fost de 1-1, astfel că s-a ajuns la loviturile de departajare. Selecţionerul Paraguayului, Gustavo Alfaro, a decis să facă o schimbare în naţionala sa chiar în ultimul minut de joc.

Concret, argentinianul l-a trimis în teren pe Fabian Balbuena, în minutul 120+2. Selecţionerul a mizat pe experienţa fundaşului de 34 de ani la loviturile de departajare, care l-a înlocuit pe Junior Alonso.

Balbuena a ratat, însă, de la punctul cu var. Paraguay a avut, în cele din urmă, câştig de cauză în faţa Germaniei, după ce Jonathan Tah a ratat penalty-ul decisiv pentru nemţi.