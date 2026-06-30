Selecţionerul huiduit la revenirea în ţară, după eliminarea de la Mondial. Fanii l-au aşteptat la 4 dimineaţa

Eliminarea din faza grupelor Cupei Mondiale nu a fost deloc bine primită în Coreea de Sud. Selecţionerul Hong Myung-bo, precum şi mai mulţi jucători ai echipei naţionale, au fost huiduiţi intens la sosirea lor la aeroport, marţi dimineaţă, relatează L’Equipe.

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O primire dureroasă la întoarcerea în ţară. Selecţionerul Coreei de Sud, Hong Myung-bo, şi o parte din echipă au aterizat marţi dimineaţă devreme pe aeroportul din Incheon, în jurul orei 4.

Selecţionerul huiduit la revenirea în ţară, după eliminarea de la Mondial

Eliminaţi încă din faza grupelor la Cupa Mondială, după eşecul cu Africa de Sud, jucătorii şi selecţionerul sperau să evite furia mulţimii. Strategia lor nu a funcţionat cu adevărat, întrucât zeci de suporteri îi aşteptau şi i-au huiduit copios la sosire.

🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐀𝐓 𝐈𝐍𝐂𝐇𝐄𝐎𝐍

Hong and several players arrived at 4AM hoping to avoid protesters, but a large crowd was waiting. 🤯

Fans banged drums, chanted “Hong Myung-bo out!” & hurled curses/insults at the coach. 🫡🇰🇷 pic.twitter.com/X2XWlEjLGW

— Joel Kim (@KNTFootball) June 29, 2026

Hong Myung-bo a fost ţinta principală a fluierăturilor celor prezenţi la aeroport, care au scandat: „Hong Myung-bo! Pleacă!” Un suporter l-a şi apostrofat violent pe selecţioner, adresându-i insulte şi strigăte.