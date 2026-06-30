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Selecţionerul huiduit la revenirea în ţară, după eliminarea de la Mondial. Fanii l-au aşteptat la 4 dimineaţa

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 19:05

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Selecţionerul huiduit la revenirea în ţară, după eliminarea de la Mondial. Fanii l-au aşteptat la 4 dimineaţa

Selecţionerul Coreei de Sud, la revenirea după Campionatul Mondial/ Twitter

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Eliminarea din faza grupelor Cupei Mondiale nu a fost deloc bine primită în Coreea de Sud. Selecţionerul Hong Myung-bo, precum şi mai mulţi jucători ai echipei naţionale, au fost huiduiţi intens la sosirea lor la aeroport, marţi dimineaţă, relatează L’Equipe.

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O primire dureroasă la întoarcerea în ţară. Selecţionerul Coreei de Sud, Hong Myung-bo, şi o parte din echipă au aterizat marţi dimineaţă devreme pe aeroportul din Incheon, în jurul orei 4.

Selecţionerul huiduit la revenirea în ţară, după eliminarea de la Mondial

Eliminaţi încă din faza grupelor la Cupa Mondială, după eşecul cu Africa de Sud, jucătorii şi selecţionerul sperau să evite furia mulţimii. Strategia lor nu a funcţionat cu adevărat, întrucât zeci de suporteri îi aşteptau şi i-au huiduit copios la sosire.

Hong Myung-bo a fost ţinta principală a fluierăturilor celor prezenţi la aeroport, care au scandat: „Hong Myung-bo! Pleacă!” Un suporter l-a şi apostrofat violent pe selecţioner, adresându-i insulte şi strigăte.

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Hong Myung-bo şi-a anunţat demisia a doua zi după eliminare şi a fost chiar ţinta criticilor din partea preşedintelui sud-coreean. Un grup de suporteri ai echipei naţionale a cerut, de asemenea, ca acesta să nu mai poată antrena în Coreea. Mai grav însă, fostul selecţioner a fost ţinta unor ameninţări cu moartea, iar o anchetă este încă în curs în această privinţă.

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