Messi și Ronaldo, gata să scrie istorie: șase Mondiale jucate! Topul complet și recordmanul aflat încă în activitate - Antena Sport

Campionatul Mondial de la vară, din SUA, Canada și Mexic, e un prilej pentru Lionel Messi și Cristiano Ronaldo să bată noi recorduri. Cele două staruri au posibilitatea să devină primii și singurii fotbaliști din istorie care joacă la șase Cupe Mondiale!

Messi și Ronaldo au participat până acum la cinci turnee finale: 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022. Cum ambii sunt încă activi și se mențin într-o formă bună, e foarte posibil să fie convocați și să evolueze pentru Argentina, respectiv Portugalia.

Ce fotbaliști au jucat la cinci Mondiale diferite

Leo și Cristiano nu sunt singurii care au în CV cinci Mondiale. Lothar Matthäus a jucat și el la cinci ediții de CM pentru Germania, strângând 25 de meciuri. Fostul apărător a și câștigat titlul mondial în 1990.

Apoi, oarecum neașteptat, mai sunt alți trei jucători care au meciuri la cinci Mondiale. Toți trei vin din Mexic, țară care nu lipsește aproape niciodată de la cea mai importantă competiție din lume. Antonio Carbajal, Andrés Guardado și Rafael Márquez au jucat la cinci turnee finale.

Cazul Guillermo Ochoa, mexicanul de 40 de ani care continuă să joace

Dacă toți acești jucători sunt fie retrași, fie au încetat din viață (cazul lui Antonio Carbajal), mexicanii mai au un recordman în activitate. Legendarul portar Guillermo Ochoa, ajuns la 40 de ani și legitimat acum la AEL Limassol, a fost convocat la cinci Cupe Mondiale! Spre deosebire de jucătorii pomeniți mai sus, Ochoa a jucat însă doar la trei dintre cele cinci, la celelalte două nebifând nicio prezență.