Messi și Ronaldo, gata să scrie istorie: șase Mondiale jucate! Topul complet și recordmanul aflat încă în activitate - Antena Sport

Campionatul Mondial de la vară, din SUA, Canada și Mexic, e un prilej pentru Lionel Messi și Cristiano Ronaldo să bată noi recorduri. Cele două staruri au posibilitatea să devină primii și singurii fotbaliști din istorie care joacă la șase Cupe Mondiale!
Messi și Ronaldo au participat până acum la cinci turnee finale: 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022. Cum ambii sunt încă activi și se mențin într-o formă bună, e foarte posibil să fie convocați și să evolueze pentru Argentina, respectiv Portugalia.
Ce fotbaliști au jucat la cinci Mondiale diferite
Leo și Cristiano nu sunt singurii care au în CV cinci Mondiale. Lothar Matthäus a jucat și el la cinci ediții de CM pentru Germania, strângând 25 de meciuri. Fostul apărător a și câștigat titlul mondial în 1990.
Apoi, oarecum neașteptat, mai sunt alți trei jucători care au meciuri la cinci Mondiale. Toți trei vin din Mexic, țară care nu lipsește aproape niciodată de la cea mai importantă competiție din lume. Antonio Carbajal, Andrés Guardado și Rafael Márquez au jucat la cinci turnee finale.
Cazul Guillermo Ochoa, mexicanul de 40 de ani care continuă să joace
Dacă toți acești jucători sunt fie retrași, fie au încetat din viață (cazul lui Antonio Carbajal), mexicanii mai au un recordman în activitate. Legendarul portar Guillermo Ochoa, ajuns la 40 de ani și legitimat acum la AEL Limassol, a fost convocat la cinci Cupe Mondiale! Spre deosebire de jucătorii pomeniți mai sus, Ochoa a jucat însă doar la trei dintre cele cinci, la celelalte două nebifând nicio prezență.
Ochoa are 152 de selecții pentru Mexic, dar la cele mai recente șase acțiuni ale „aztecilor” în 2025 nu a mai fost convocat. Goalkeeper-ul mexican a fost ultima oară pe teren pentru echipa națională tocmai în noiembrie 2024, la un eșec cu Honduras (0-2). Totuși, presa locală scrie că Ochoa ar merita măcar să fie în lot la Cupa Mondială, dacă nu chiar să și joace.
Leo Messi, cele mai multe meciuri jucate la Cupa Mondială
În ceea ce privește numărul efectiv de meciuri la Cupa Mondială, Leo Messi este lider all-time, cu 26 de apariții. Dacă Argentina va juca finala, Messi ar putea ajunge la 33 de meciuri jucate la Cupa Mondială.
Lothar Matthäus are 25 de meciuri la turneele finale, în timp ce un alt neamț, Miroslav Klose, completează podiumul, cu 24. Cristiano Ronaldo e pe locul cinci în top, cu 22 meciuri la
Mondiale, imediat sub italianul Paolo Maldini, cu 23. Dintre jucătorii încă aflați în activitate, Luka Modric are 19 meciuri, iar un alt croat, Ivan Perisic, 17.
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
