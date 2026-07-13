Greșeală de arbitraj în Supercupa României! Universitatea Craiova a avut un gol anulat eronat

Universitatea Craiova a câștigat duminică Supercupa României în fața lui “U” Cluj la loviturile de departajare, însă soarta meciului putea fi diferită dacă nu s-ar fi comis o eroare de arbitraj. În minutul 45+1, oltenii au avut un gol anulat pe motiv de offside la scorul de 1-0 în favoarea lor, însă un soft specializat a indicat faptul că niciun jucător al lui Filipe Coelho nu era în afara jocului.

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Universitatea Craiova a câștigat al treilea ei trofeu în decurs de doar câteva luni după ce a învins-o pe Universitatea Cluj în Supercupa României disputată pe Stadionul “Ion Oblemenco”. Steven Nsimba și Alibek Aliev au marcat pentru cele două echipe, iar după 1-1 în 90 de minute, partida s-a dus la loviturile de departajare.

Acolo, oltenii au avut nervii mai tari și toți jucătorii trimiși să execute, Al Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora și Anzor, și-au transformat penalty-urile. De cealaltă parte, au marcat Chipciu, Ștefănescu și Drammeh, iar Macalou a fost unicul fotbalist care a ratat.

Craiova a avut un gol anulat la scorul de 1-0

Oltenii au câștigat un nou duel pentru trofeu contra “șepcilor roșii” după încă o partidă dramatică, în contextul în care și finala Cupei României disputată de aceleași echipe s-a încheiat tot la punctul cu var. Craiova ar fi putut totuși să aibă un final de meci mai liniștit pe “Ion Oblemenco”, pentru că pe finalul primei reprize a avut un gol anulat pe nedrept.

Nikola Stevanovic a înscris, însă de la margine s-a semnalizat un offside la o fază premergătoare la care Mekvabishvili a fost lansat în adâncime de Baiaram. Tușierul a indicat poziția neregulamentară înainte ca mingea să intre în poartă, astfel că VAR-ul nu a mai putut interveni.