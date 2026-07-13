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Greșeală de arbitraj în Supercupa României! Universitatea Craiova a avut un gol anulat eronat

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 8:52

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Greșeală de arbitraj în Supercupa României! Universitatea Craiova a avut un gol anulat eronat

Faza la care Universitatea Craiova a avut un gol anulat eronat / Captură Digi Sport

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Universitatea Craiova a câștigat duminică Supercupa României în fața lui “U” Cluj la loviturile de departajare, însă soarta meciului putea fi diferită dacă nu s-ar fi comis o eroare de arbitraj. În minutul 45+1, oltenii au avut un gol anulat pe motiv de offside la scorul de 1-0 în favoarea lor, însă un soft specializat a indicat faptul că niciun jucător al lui Filipe Coelho nu era în afara jocului.

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Universitatea Craiova a câștigat al treilea ei trofeu în decurs de doar câteva luni după ce a învins-o pe Universitatea Cluj în Supercupa României disputată pe Stadionul “Ion Oblemenco”. Steven Nsimba și Alibek Aliev au marcat pentru cele două echipe, iar după 1-1 în 90 de minute, partida s-a dus la loviturile de departajare.

Acolo, oltenii au avut nervii mai tari și toți jucătorii trimiși să execute, Al Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora și Anzor, și-au transformat penalty-urile. De cealaltă parte, au marcat Chipciu, Ștefănescu și Drammeh, iar Macalou a fost unicul fotbalist care a ratat.

Craiova a avut un gol anulat la scorul de 1-0

Oltenii au câștigat un nou duel pentru trofeu contra “șepcilor roșii” după încă o partidă dramatică, în contextul în care și finala Cupei României disputată de aceleași echipe s-a încheiat tot la punctul cu var. Craiova ar fi putut totuși să aibă un final de meci mai liniștit pe “Ion Oblemenco”, pentru că pe finalul primei reprize a avut un gol anulat pe nedrept.

Nikola Stevanovic a înscris, însă de la margine s-a semnalizat un offside la o fază premergătoare la care Mekvabishvili a fost lansat în adâncime de Baiaram. Tușierul a indicat poziția neregulamentară înainte ca mingea să intre în poartă, astfel că VAR-ul nu a mai putut interveni.

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Potrivit soft-ului celor de la Digi Sport, Mekvabishvili nu se afla însă în poziție de offside, astfel că golul Craiovei ar fi trebuit să fie validat. Scorul ar fi fost 2-0 în favoarea trupei lui Coelho, care pe hârtie ar fi avut ulterior un meci mai ușor.

Pentru Universitatea Craiova urmează duelul cu Vitebsk din manșa a doua a turului 1 preliminar Champions League, unde pleacă de la 4-1, în timp ce “U” Cluj se pregătește pentru returul “dublei” cu Dinamo Kiev din turul 1 preliminar Europa League, după ce acum o săptămână cele două au încheiat la egalitate, 0-0.

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