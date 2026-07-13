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Vin banii la Universitatea Craiova! Ce se anunță după victoria din Supercupă: “Milioane de euro în plus”

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 9:15

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Vin banii la Universitatea Craiova! Ce se anunță după victoria din Supercupă: Milioane de euro în plus

Jucătorii de la Universitatea Craiova, cu trofeul Supercupei României / Sport Pictures

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Universitatea Craiova a câștigat duminică Supercupa României, însă aceasta nu este unica veste bună primită de fanii oltenilor în weekend. Prezent într-o emisiune, Florin Prunea a declarat că formația din Bănie ar putea să aibă un buget și mai mare pe viitor, în contextul în care ar urma să vină noi acționari la club.

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Universitatea Craiova a câștigat al treilea ei trofeu în decurs de doar câteva luni după ce a învins-o pe Universitatea Cluj în Supercupa României disputată pe Stadionul “Ion Oblemenco”. Steven Nsimba și Alibek Aliev au marcat pentru cele două echipe, iar după 1-1 în 90 de minute, partida s-a dus la loviturile de departajare.

Acolo, oltenii au avut nervii mai tari și toți jucătorii trimiși să execute, Al Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora și Anzor, și-au transformat penalty-urile. De cealaltă parte, au marcat Chipciu, Ștefănescu și Drammeh, iar Macalou a fost unicul fotbalist care a ratat.

Universitatea Craiova poate avea noi investitori: “Tot ce se întâmplă arată foarte bine”

Înainte de meciul disputat în Bănie, Florin Prunea a oferit o informație extrem de interesantă și îmbucurătoare pentru suporterii alb-albaștrilor. Fostul portar al Generației de Aur a transmis că la Craiova se anunță noi acționari care să vină alături de echipa din prezent din care iese în evidență Mihai Rotaru.

La Craiova am înțeles că urmează să vină niște acționari care să bage bani… Am fost și eu pe la Craiova și am aflat. Banii respectivi înseamnă câteva milioane de euro în plus, de asta zic că arată bine.

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Nu știu cât o să fie bugetul, dar e bine de tot. Noi parteneri, da, care o să cumpere acțiuni. Tot ce se întâmplă în jurul acestei echipe arată foarte bine“, a spus Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Pentru Universitatea Craiova urmează duelul cu Vitebsk din manșa a doua a turului 1 preliminar Champions League, unde pleacă de la 4-1, în timp ce “U” Cluj se pregătește pentru returul “dublei” cu Dinamo Kiev din turul 1 preliminar Europa League, după ce acum o săptămână cele două au încheiat la egalitate, 0-0.

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