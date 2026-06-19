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Moment jenant la Cupa Mondială! Un spaniol n-a fost lăsat la antrenament după ce n-a fost recunoscut de pază

Andrei Nicolae Publicat: 19 iunie 2026, 17:49

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Moment jenant la Cupa Mondială! Un spaniol n-a fost lăsat la antrenament după ce n-a fost recunoscut de pază

Borja Iglesias, încercând să intre în baza de antrenament a Spaniei / X @AtaqueFutbolero

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Atacantul spaniol al echipei Celta Vigo, Borja Iglesias, care s-a întors după ziua de odihnă acordată lotului spaniol, nu a fost lăsat o vreme să intre în centrul de antrenament al naţionalei.

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Personalul de pază nu l-a recunoscut, relatează RMC Sport.

Borja Iglesias n-a fost recunoscut de paza din SUA

Cu toate acestea, Iglesias este o figură cunoscută tuturor celor care urmăresc campionatul spaniol. Atacantul echipei Celta Vigo, autorul unui sezon cu 18 goluri în total, dintre care 14 doar în La Liga, s-a trezit în dimineaţa de 18 iunie fără să se aştepte la momentul ciudat pe care urma să-l trăiască.

La întoarcerea la centrul de antrenament, în ziua de odihnă acordată jucătorilor spanioli de către selecţionerul Luis de la Fuente, Borja Iglesias nu a fost recunoscut de personalul de securitate. Jucătorul a încercat aşadar să explice situaţia pentru a putea intra: “Sunt jucător. Sunt Borja Iglesias. Trebuie să intru“.

Suporterii, amuzaţi de situaţie, au încercat şi ei să explice identitatea jucătorului personalului de securitate. Atacantul a reuşit în cele din urmă să intre după ce a dat un telefon responsabililor delegaţiei spaniole, punând capăt acestei situaţii jenante.

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Sursa: News.ro

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