Moment jenant la Cupa Mondială! Un spaniol n-a fost lăsat la antrenament după ce n-a fost recunoscut de pază

Atacantul spaniol al echipei Celta Vigo, Borja Iglesias, care s-a întors după ziua de odihnă acordată lotului spaniol, nu a fost lăsat o vreme să intre în centrul de antrenament al naţionalei.
Personalul de pază nu l-a recunoscut, relatează RMC Sport.
Borja Iglesias n-a fost recunoscut de paza din SUA
Cu toate acestea, Iglesias este o figură cunoscută tuturor celor care urmăresc campionatul spaniol. Atacantul echipei Celta Vigo, autorul unui sezon cu 18 goluri în total, dintre care 14 doar în La Liga, s-a trezit în dimineaţa de 18 iunie fără să se aştepte la momentul ciudat pe care urma să-l trăiască.
La întoarcerea la centrul de antrenament, în ziua de odihnă acordată jucătorilor spanioli de către selecţionerul Luis de la Fuente, Borja Iglesias nu a fost recunoscut de personalul de securitate. Jucătorul a încercat aşadar să explice situaţia pentru a putea intra: “Sunt jucător. Sunt Borja Iglesias. Trebuie să intru“.
Suporterii, amuzaţi de situaţie, au încercat şi ei să explice identitatea jucătorului personalului de securitate. Atacantul a reuşit în cele din urmă să intre după ce a dat un telefon responsabililor delegaţiei spaniole, punând capăt acestei situaţii jenante.
Sursa: News.ro
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