Motivul absolut incredibil pentru care un jucător de la Real Madrid ratează Mondialul: „Nu știm unde este!”

Naționala Angliei a primit o lovitură grea înainte de primul meci de la Campionatul Mondial: fundașul Tino Livramento de la Newcastle a suferit o nouă accidentare și nu va putea să evolueze la turneul final! În locul său a fost chemat Trevoh Chalobah, jucătorul lui Chelsea.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Trent ratează, din nou, naționala

În ciuda bătăii de cap cauzată de accidentare, selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, măcar a avut posibilitatea să aleagă un înlocuitor: demersul a avut loc cu mai bine de 24 de ore înainte de debutul Angliei la Mondial, care va avea loc mâine noapte.

O altă condiție pentru ca Tuchel să-l poată înlocui pe Livramento era ca înlocuitorul să se fi aflat în lotul lărgit de 55 de jucători anunțat de Anglia înainte să fie restrâns la 26 de jucători. Chalobah a putut să fie astfel adus în cantonamentul naționalei, în condițiile în care el se afla în vacanță în Statele Unite.

De ce nu a fost ales însă Trent Alexander Arnold? Rob Dorsett de la Sky Sports, aflat la baza de antrenament a naționalei Angliei, a explicat că există două motive pentru care Tuchel a ales altă variantă în loc de Trent. În primul rând, Federația nu știa unde se află acesta! Astfel, nu era deloc clar dacă el ar putea să se alăture lotului în timp util astfel încât să nu fie depășit deadline-ul pentru înlocuire.