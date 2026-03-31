Naţionala calificată la World Cup 2026 şi-a demis antrenorul cu 10 săptămâni înaintea debutului la turneul final

Ghana a anunţat, marţi, că s-a despărţit de antrenorul echipei naţionale de fotbal, Otto Addo, la doar câteva ore după înfrângerea suferită într-un meci amical împotriva Germaniei, cu zece săptămâni înainte de Cupa Mondială.

Ghanezii au pierdut luni seară la Stuttgart cu scorul de 1-2, marcând a patra înfrângere consecutivă, o lovitură finală pentru antrenorul în vârstă de 50 de ani.

World Cup 2026 se vede în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Ghana şi-a demis antrenorul cu 10 săptămâni înainte de World Cup 2026

Vineri, echipa sa suferise deja o înfrângere cu 5-1 în Austria, în primul lor meci amical din pauza internaţională din martie. Au câştigat doar două din ultimele douăsprezece meciuri.

„Federaţia de Fotbal din Ghana (GFA) s-a despărţit de antrenorul principal al echipei naţionale masculine de seniori (Black Stars), Otto Addo, cu efect imediat”, a anunţat un comunicat. „Federaţia îi mulţumeşte sincer lui Otto Addo pentru contribuţia sa la echipă şi îi urează mult succes în viitoarele sale acţiuni. Federaţia de Fotbal din Ghana va anunţa noua direcţie tehnică pentru Black Stars la momentul potrivit.”

GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026