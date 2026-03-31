Naţionala calificată la World Cup 2026 şi-a demis antrenorul cu 10 săptămâni înaintea debutului la turneul final

Publicat: 31 martie 2026, 8:52

Germania - Ghana / Profimedia

Ghana a anunţat, marţi, că s-a despărţit de antrenorul echipei naţionale de fotbal, Otto Addo, la doar câteva ore după înfrângerea suferită într-un meci amical împotriva Germaniei, cu zece săptămâni înainte de Cupa Mondială.

Ghanezii au pierdut luni seară la Stuttgart cu scorul de 1-2, marcând a patra înfrângere consecutivă, o lovitură finală pentru antrenorul în vârstă de 50 de ani.

  • World Cup 2026 se vede în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Vineri, echipa sa suferise deja o înfrângere cu 5-1 în Austria, în primul lor meci amical din pauza internaţională din martie. Au câştigat doar două din ultimele douăsprezece meciuri.

„Federaţia de Fotbal din Ghana (GFA) s-a despărţit de antrenorul principal al echipei naţionale masculine de seniori (Black Stars), Otto Addo, cu efect imediat”, a anunţat un comunicat. „Federaţia îi mulţumeşte sincer lui Otto Addo pentru contribuţia sa la echipă şi îi urează mult succes în viitoarele sale acţiuni. Federaţia de Fotbal din Ghana va anunţa noua direcţie tehnică pentru Black Stars la momentul potrivit.”

Ghana nu a participat la ultima Cupă a Africii pe Naţiuni după ce a terminat pe ultimul loc în grupa de calificare, fără a câştiga niciunul dintre cele şase meciuri ale sale.

Cu toate acestea, echipa lui Jordan Ayew, Antoine Semenyo şi Thomas Partey a avut o campanie de calificare la Cupa Mondială mult mai convingătoare, terminând pe primul loc în grupa sa cu opt victorii, o remiză şi o înfrângere.

Otto Ado / Profimedia

Ghanezii vor înfrunta Anglia, Croaţia şi Panama în Grupa L în această vară, la Cupa Mondială organizată împreună de Statele Unite, Canada şi Mexic. Aceasta va fi a cincea lor participare la Cupa Mondială. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în 2010, atunci când Ghana a ajuns până în sferturile de finală şi a fost eliminată dramatic de Uruguay, la loviturile de departajare.

Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilorCum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor
Otto Addo era la conducerea echipei naţionale din martie 2024, după ce l-a înlocuit pe irlandezul Chris Hughton, care îi luase locul lui Addo în 2023, după prima sa perioadă petrecută pe banca echipei Black Stars în 2022.

