Neymar e în culmea fericirii înaintea Cupei Mondiale 2026: “Sunt aici ca un copil”

Atacantul brazilian Neymar se simte “ca un copil” înaintea celei de-a patra şi ultime Cupe Mondiale, chiar dacă participarea sa este incertă din cauza unei accidentări la gamba dreaptă, a afirmat fotbalistul într-un serial documentar brazilian, citat de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Chiar dacă este a patra mea Cupă Mondială, este un sentiment diferit din cauza a tot ceea ce vine odată cu ea şi, evident, este ultima”, a explicat Neymar într-un fragment din documentarul “Vai, Brasil” (Hai, Brazilia), care va fi lansat miercuri.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Neymar se simte ca la 18 ani înainte de Cupa Mondială 2026: “Mă voi bucura de fiecare secundă”

“Sunt aici ca un copil, un tânăr de 18 ani care merge la prima sa Cupă Mondială”, subliniază jucătorul lui Santos în documentar, care relatează ultimele 12 luni de pregătire ale Selecao pentru Cupa Mondială din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic.

La 34 de ani, numărul 10 al Braziliei îşi continuă antrenamentele de forţă cu patru zile înainte de meciul de deschidere al cvintuplilor campioni mondiali împotriva Marocului, care va avea loc sâmbătă, în New Jersey, în Grupa C a turneului final.

Golgheterul all-time al echipei naţionale a Braziliei (79 de goluri) a făcut progrese bune de la accidentarea sa din 17 mai, dar nu a putut încă participa la antrenamentele echipei, potrivit Confederaţiei braziliene de fotbal (CBF).