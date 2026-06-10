Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Neymar e în culmea fericirii înaintea Cupei Mondiale 2026: “Sunt aici ca un copil”

Neymar e în culmea fericirii înaintea Cupei Mondiale 2026: “Sunt aici ca un copil”

Alex Masgras Publicat: 10 iunie 2026, 10:28

Comentarii
Neymar e în culmea fericirii înaintea Cupei Mondiale 2026: Sunt aici ca un copil

Neymar, înaintea amicalului dintre Brazilia şi Panama / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Atacantul brazilian Neymar se simte “ca un copil” înaintea celei de-a patra şi ultime Cupe Mondiale, chiar dacă participarea sa este incertă din cauza unei accidentări la gamba dreaptă, a afirmat fotbalistul într-un serial documentar brazilian, citat de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Chiar dacă este a patra mea Cupă Mondială, este un sentiment diferit din cauza a tot ceea ce vine odată cu ea şi, evident, este ultima”, a explicat Neymar într-un fragment din documentarul “Vai, Brasil” (Hai, Brazilia), care va fi lansat miercuri.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Neymar se simte ca la 18 ani înainte de Cupa Mondială 2026: “Mă voi bucura de fiecare secundă”

“Sunt aici ca un copil, un tânăr de 18 ani care merge la prima sa Cupă Mondială”, subliniază jucătorul lui Santos în documentar, care relatează ultimele 12 luni de pregătire ale Selecao pentru Cupa Mondială din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic.

La 34 de ani, numărul 10 al Braziliei îşi continuă antrenamentele de forţă cu patru zile înainte de meciul de deschidere al cvintuplilor campioni mondiali împotriva Marocului, care va avea loc sâmbătă, în New Jersey, în Grupa C a turneului final.

Golgheterul all-time al echipei naţionale a Braziliei (79 de goluri) a făcut progrese bune de la accidentarea sa din 17 mai, dar nu a putut încă participa la antrenamentele echipei, potrivit Confederaţiei braziliene de fotbal (CBF).

Reclamă
Reclamă

Din cauza lipsei de formă fizică, absenţa sa împotriva Marocului este considerată sigură, iar el ar putea debuta împotriva Haiti, pe 19 iunie.

Chiar dacă problemele fizice au afectat performanţele fostului atacant al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain în ultimele sezoane, Carlo Ancelotti a decis să-l includă în lotul său de 26 de jucători pentru a încerca să obţină un al şaselea titlu la Cupa Mondială.

“Sunt foarte mândru, foarte fericit să fiu aici. Mă voi bucura de fiecare secundă, de fiecare moment al acestei Cupe Mondiale şi sper că va fi şi special“, a spus Neymar.

Momentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martoriMomentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martori
Reclamă

Neymar a participat la fiecare Cupă Mondială din 2014, dar cvintupla campioană mondială a rămas fără trofeu de la ultimul său triumf din 2002. Cea mai bună performanţă a sa rămâne la ediţia din 2014 din Brazilia, unde ţara a suferit o umilinţă împotriva Germaniei (1-7) în semifinală, meci pe care Neymar nu l-a jucat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
Observator
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
Ce situație: fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB a semnat în SuperLiga!
Fanatik.ro
Ce situație: fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB a semnat în SuperLiga!
11:04

Vinicius și-a decis viitorul! Brazilianul, dispus să plece pe gratis de la Real Madrid la anul
10:46

OFICIAL | Benfica a anunţat înlocuitorul lui Jose Mourinho: “Şi-a dat acordul pentru această numire”
10:25

“Pe cale de disparație”. Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Anderson Ceara la FCSB
10:13

Grecii anunţă o lovitură uriaşă pentru Răzvan Lucescu! Patronul lui PAOK Salonic a găsit deja un antrenor
9:29

“Discuții deschise pentru Cîrjan și Musi”. Dinamo poate suferi două pierderi uriașe în vară
9:20

Casa Albă, reacţie oficială după ce arbitrul somalez nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială: “Motive întemeiate”
Vezi toate știrile
1 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 2 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan