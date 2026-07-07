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Oliver Kahn cere rejucarea finalei Campionatului Mondial 2002

Dan Roșu Publicat: 7 iulie 2026, 14:16

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Oliver Kahn cere rejucarea finalei Campionatului Mondial 2002

Ronaldo şi Kahn - Getty Images

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Anularea cartonaşului roşu al americanului Folarin Balogun, pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal contra Belgiei (1-4), continuă să genereze controverse, după ce Oliver Kahn a oferit FIFA propria sugestie, propunând o rejucare a finalei din 2002 împotriva Braziliei, scrie L’Equipe.

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Marţi, fostul portar german Oliver Kahn, campion european în 1996 şi vicecampion mondial în 2002, a oferit FIFA câteva idei, afirmând că “rescriem istoria”.

Oliver Kahn cere rejucarea finalei Campionatului Mondial 2002

Kahn, 57 de ani, a sugerat FIFA să ”anuleze cartonaşul galben acordat lui Michael Ballack în timpul semifinalei Cupei Mondiale din 2002”. După ce a marcat, dar a primit cartonaş galben împotriva Coreei de Sud (1-0), mijlocaşul german a fost suspendat pentru finală din cauza cumulării de cartonaşe galbene.

“Dacă am ajuns la asta, am putea la fel de bine să rejucăm finala împotriva Braziliei”, a spus Kahn.

Lipsită de unul dintre cei mai buni jucători ai săi, Germania a pierdut în finala Cupei Mondiale din 2002 împotriva Selecao (0-2), ratând la momentul respectiv o a patra stea pe tricoul său, care a fost adăugată ulterior după titlul din 2014.

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