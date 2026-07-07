Surpriză uriașă! Salah ar putea rămâne în Europa și să ajungă la o formație de top

Perioada de mercato se încinge din ce în ce mai mult, asta pentru că echipele puternice încep să se reunească și antrenorii vor să aibă întăririle promise cât mai repede.

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Atacantul Mohamed Salah, aflat în prezent la Cupa Mondială 2026 cu selecţionata Egiptului, a intrat în vizorul echipei spaniole de fotbal Atletico Madrid, care ar dori să-l recruteze pe fostul star al lui FC Liverpool, anunţă mass-media spaniolă.

Mohamed Salah este pe lista celor de la Atletico Madrid

Salah, care a plecat în această vară de pe Anfield, după nouă sezoane petrecute alături de “cormorani”, este în prezent liber de contract, fiind curtat de multe cluburi, inclusiv din Arabia Saudită. Atletico Madrid, grupare aflată în căutarea unei noi vedete după plecarea francezului Antoine Griezmann în Statele Unite, la Orlando City FC, consideră că egipteanul poate reprezenta o oportunitate uriaşă pentru un club care vrea să joace din nou pentru trofee în sezonul viitor.

Încorporarea lui Salah ar fi gratuită, însă salariul care ar trebui plătit egipteanului ar fi unul semnificativ, notează Fichajes.net. La 33 de ani, Mohamed Salah are încă o reputaţie globală, experienţă de top şi un randament ofensiv pe care foarte puţini jucători îl pot egala, iar pentru Atletico ar fi o lovitură sportivă şi mediatică majoră, adaugă sursa citată, conform agerpres.

Arabii stau la pândă și ar putea să îi facă o ofertă uriașă lui Salah

Pe lângă cei de la Atletico Madrid, de serviciile lui Salah ar fi interesați și arabii de la Al Hilal. Se pare că aceștia din urmă ar fi pregătiți să-i ofere un salariu anual uriaș, de peste 50 de milioane de euro, pentru a-l convinge să accepte propunerea.