Pariază pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe! Cel mai bun marcator din istoria World Cup a dat verdictul: "Sunt sigur" - Antena Sport

Fostul fotbalist german Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, crede că recordul său ar putea fi doborât la turneul care va avea loc în vara acestui an în Statele Unite, Mexic şi Canada, informează DPA.

“Sunt sigur că recordul meu de goluri marcate la Cupa Mondială va fi doborât în curând. Fie Lionel Messi o va face acum, fie Kylian Mbappe o va face mai târziu”, a declarat Klose miercuri pentru săptămânalul Sport Bild.

Miroslav Klose pariază pe Messi şi Mbappe: “Recordul va fi doborât în curând”

Fostul atacant german, care a stabilit recordul actual în drumul spre titlul mondial în 2014, a subliniat că, spre deosebire de el, Messi şi Mbappe execută penalty-uri.

Klose se află în fruntea listei cu 16 goluri, urmat de brazilianul Ronaldo (15), germanul Gerd Muller (14), Messi şi Just Fontaine (13), Mbappe şi Pele (12).

La 38 de ani, Messi este aşteptat să joace pentru deţinătoarea titlului, Argentina, în acest an, în timp ce Mbappe ar trebui să aibă şi el un loc asigurat în lotul Franţei.