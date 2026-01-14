Pariază pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe! Cel mai bun marcator din istoria World Cup a dat verdictul: "Sunt sigur" - Antena Sport

Închide meniul
Pariază pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe! Cel mai bun marcator din istoria World Cup a dat verdictul: “Sunt sigur”

Publicat: 14 ianuarie 2026, 23:24

Lionel Messi şi Kylian Mbappe / Profimedia

Fostul fotbalist german Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, crede că recordul său ar putea fi doborât la turneul care va avea loc în vara acestui an în Statele Unite, Mexic şi Canada, informează DPA.

“Sunt sigur că recordul meu de goluri marcate la Cupa Mondială va fi doborât în curând. Fie Lionel Messi o va face acum, fie Kylian Mbappe o va face mai târziu”, a declarat Klose miercuri pentru săptămânalul Sport Bild.

Fostul atacant german, care a stabilit recordul actual în drumul spre titlul mondial în 2014, a subliniat că, spre deosebire de el, Messi şi Mbappe execută penalty-uri.

Klose se află în fruntea listei cu 16 goluri, urmat de brazilianul Ronaldo (15), germanul Gerd Muller (14), Messi şi Just Fontaine (13), Mbappe şi Pele (12).

La 38 de ani, Messi este aşteptat să joace pentru deţinătoarea titlului, Argentina, în acest an, în timp ce Mbappe ar trebui să aibă şi el un loc asigurat în lotul Franţei.

“Cred că încă am cele mai multe victorii la o Cupă Mondială şi sunt singurul fotbalist care a jucat în patru semifinale”, a spus Klose, care este în prezent antrenorul echipei germane de divizia a doua FC Nurnberg.

“Acestea sunt câteva lucruri care mi-au rămas în minte”, a continuat el. Klose are într-adevăr cele mai multe succese la Cupa Mondială: 17 victorii în 24 de meciuri.

În ceea ce priveşte lotul actual al Germaniei, Klose vede în Nick Woltemade un favorit clar pentru a deveni atacantul numărul unu.

El a adăugat că îl vede pe Tim Kleindienst de la Borussia Monchengladbach ca o opţiune interesantă, în timp ce Niclas Fullkrug şi Kai Havertz trebuie mai întâi să fie apţi de joc.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

