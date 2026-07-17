UEFA a anunțat cine arbitrează dubla dintre Levski – Universitatea Craiova, din turul 2 Champions League

Campioana României a reușit să treacă de Vitebsk în primul tur preliminar de Liga Campionilor și va avea acum o misiune mult mai grea, contra celor de la Levski Sofia, în turul 2 preliminar.
Dubla dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal va fi arbitrată de brigăzi din Suedia, respectiv Italia, a anunţat UEFA, pe site-ul său oficial.
Cine urmează să arbitreze mecurile dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia
Suedezul Adam Ladebaeck va conduce meciul din prima manşă, programată pe 22 iulie, pe Stadionul ”Gheorghi Asparuhov” din Sofia, de la ora 20:30. Arbitri asistenţi vor fi Mehmet Culum şi Daniel Yng, de asemenea din Suedia, ca şi al patrulea oficial, Mohammed Al-Hakim.
Arbitru video a fost delegat englezul Peter Bankes, iar arbitru asistent video va fi conaţionalul său Matthew Donohue. Meciul din manşa secundă, care se va juca pe 29 iulie, pe ”Ion Oblemenco”, de la ora 20:30, va fi condus de italianul Matteo Marcenaro.
Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Davide Imperiale şi Andrea Zingarelli, iar al patrulea oficial va fi Ermanno Feliciani. Arbitru video a fost nominalizat Luca Pairetto, iar arbitru asistent video va fi Aleandro Di Paolo, notează agerpres.
Levski, fără suporteri în Bănie
Un avantaj important pentru cei de la Universitatea Craiova urmează să fie asigurat de faptul că UEFA a suspendat participarea suporterilor de la Levski Sofia pentru returul din Bănie. Astfel, trupa lui Filipe Coelho nu va simți o presiune din partea suporterilor oaspeți și va avea parte de o susținere frenetică de la olteni.
Fanii bulgari au provocat incidente la duelul cu Borac Banja Luka din primul tur Champions League și de aceea s-a luat decizia de a primi un meci suspendare în deplasările din cupele europene.
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