UEFA a anunțat cine arbitrează dubla dintre Levski – Universitatea Craiova, din turul 2 Champions League

Campioana României a reușit să treacă de Vitebsk în primul tur preliminar de Liga Campionilor și va avea acum o misiune mult mai grea, contra celor de la Levski Sofia, în turul 2 preliminar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dubla dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal va fi arbitrată de brigăzi din Suedia, respectiv Italia, a anunţat UEFA, pe site-ul său oficial.

Cine urmează să arbitreze mecurile dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia

Suedezul Adam Ladebaeck va conduce meciul din prima manşă, programată pe 22 iulie, pe Stadionul ”Gheorghi Asparuhov” din Sofia, de la ora 20:30. Arbitri asistenţi vor fi Mehmet Culum şi Daniel Yng, de asemenea din Suedia, ca şi al patrulea oficial, Mohammed Al-Hakim.

Arbitru video a fost delegat englezul Peter Bankes, iar arbitru asistent video va fi conaţionalul său Matthew Donohue. Meciul din manşa secundă, care se va juca pe 29 iulie, pe ”Ion Oblemenco”, de la ora 20:30, va fi condus de italianul Matteo Marcenaro.

Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Davide Imperiale şi Andrea Zingarelli, iar al patrulea oficial va fi Ermanno Feliciani. Arbitru video a fost nominalizat Luca Pairetto, iar arbitru asistent video va fi Aleandro Di Paolo, notează agerpres.