Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA - Antena Sport

Tragerea la sorți va începe cu toate echipele din urna 1, care vor fi extrase în grupele de la A la L. Se va continua apoi cu urnele 2, 3 și 4, în această ordine.

Constrângeri privind tragerea la sorți. Decizia FIFA

Pentru urna 1, Canada, Mexic și SUA, în calitate de țări gazdă, vor fi identificate prin bile de culori diferite și, la extragere, vor fi repartizate pe poziția A1 pentru Mexic (bilă verde), B1 pentru Canada (bilă roșie) și D1 pentru SUA (bilă albastră), așa cum a fost deja stabilit în programul meciurilor publicat pe 4 februarie 2024. Celelalte nouă echipe clasate pe primul loc în urna 1 vor fi identificate prin nouă bile de aceeași culoare și vor fi alocate automat pe poziția 1 a grupei în care sunt extrase.

Pentru a asigura echilibrul competitiv, au fost stabilite două căi separate către semifinale la elaborarea programului meciurilor. Pentru a avea o distribuție echilibrată a echipelor, cele patru naţionale clasate pe primul loc în Clasamentul FIFA vor avea următoarele constrângeri la extragere: echipa clasată pe primul loc (Spania) și a doua echipă clasată pe primul loc (Argentina) vor fi extrase aleatoriu în trasee opuse, iar același principiu se va aplica echipelor clasate pe locul trei (Franța) și patru (Anglia). Acest lucru va asigura că, în cazul în care își câștigă grupele, cele două echipe clasate pe primul loc nu se vor întâlni înainte de finală.

Pentru urnele 2, 3 și 4, poziția fiecărei echipe în grupă va fi determinată conform unui model de alocare predefinit. Acest model este detaliat în tabelul inclus în documentul privind procedurile de tragere la sorți. Poziția unei echipe în cadrul grupei va fi apoi determinată de urna din care este extrasă și de grupa în care este extrasă.

În principiu, nicio grupă nu va avea extrasă mai mult de o echipă din aceeași confederație. Acest lucru se aplică tuturor confederațiilor, cu excepția UEFA, care este reprezentată de 16 echipe. Fiecare grupă trebuie să aibă cel puțin una, dar nu mai mult de două echipe UEFA extrase.

Procedurile detaliate de tragere la sorți sunt disponibile pe FIFA.com.

Stabilirea stadioanelor pe care se vor disputa meciurile şi orele de începere ale partidelor

Deși tragerea la sorți finală va determina ce echipe vor juca între ele în faza grupelor, programul actualizat al meciurilor, inclusiv stadionul atribuit fiecărui meci și ora de începere a fiecărei partide va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.

Procesul de alocare a meciurilor care urmează tragerii la sorți își propune să asigure cele mai bune condiții posibile pentru toate echipele, permițând în același timp, acolo unde este posibil, fanilor din întreaga lume să își urmărească echipele jucând în direct în diferite fusuri orare.