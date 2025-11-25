Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA - Antena Sport

Procedurile pentru tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026™ au fost dezvăluite. World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030.
Vineri, 5 decembrie, echipele participante vor afla ce cale trebuie să urmeze în încercarea lor de a ridica trofeul, la New York, duminică, 19 iulie 2026. Procedurile care vor guverna tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026™ de la Washington DC au fost confirmate.
FIFA a anunţat procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale FIFA 2026
Programul actualizat al meciurilor, care atribuie fiecărui meci un stadion cu ora de începere aferentă, va fi publicat sâmbătă, 6 decembrie. Cu mai puțin de 200 de zile până la începerea primei Cupe Mondiale FIFA™ cu 48 de echipe, au fost confirmate procedurile pentru determinarea componenței celor 12 grupe ale turneului, fără precedent. Fiecare grupă va avea patru echipe. Una dintre cele mai palpitante etape în drumul spre Cupa Mondială FIFA, tragerea la sorți finală va reuni antrenori și oficiali din toate echipele calificate – și din cele încă în competiție – vineri, 5 decembrie, la prestigiosul Centru John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului din Washington DC, unde își vor descoperi adversarii în căutarea gloriei supreme.
Procedurile tragerii la sorți finale prevăd că gazdele, Canada, Mexic și SUA, vor fi repartizate în urna 1, iar cele 39 de echipe calificate rămase vor fi repartizate în cele patru urne a câte 12 echipe fiecare, conform Clasamentului Mondial FIFA publicat miercuri, 19 noiembrie 2025. În cele din urmă, cele două locuri ocupate de Turneul Play-Off al Cupei Mondiale FIFA 2026, precum și cele patru locuri ocupate de play-off-ul european, vor fi repartizate în urna 4.
Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania
Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia
Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-Off-ul European A, B, C și D, FIFA Turneul Play-Off 1 și 2
Tragerea la sorți va începe cu toate echipele din urna 1, care vor fi extrase în grupele de la A la L. Se va continua apoi cu urnele 2, 3 și 4, în această ordine.
Constrângeri privind tragerea la sorți. Decizia FIFA
Pentru urna 1, Canada, Mexic și SUA, în calitate de țări gazdă, vor fi identificate prin bile de culori diferite și, la extragere, vor fi repartizate pe poziția A1 pentru Mexic (bilă verde), B1 pentru Canada (bilă roșie) și D1 pentru SUA (bilă albastră), așa cum a fost deja stabilit în programul meciurilor publicat pe 4 februarie 2024. Celelalte nouă echipe clasate pe primul loc în urna 1 vor fi identificate prin nouă bile de aceeași culoare și vor fi alocate automat pe poziția 1 a grupei în care sunt extrase.
Pentru a asigura echilibrul competitiv, au fost stabilite două căi separate către semifinale la elaborarea programului meciurilor. Pentru a avea o distribuție echilibrată a echipelor, cele patru naţionale clasate pe primul loc în Clasamentul FIFA vor avea următoarele constrângeri la extragere: echipa clasată pe primul loc (Spania) și a doua echipă clasată pe primul loc (Argentina) vor fi extrase aleatoriu în trasee opuse, iar același principiu se va aplica echipelor clasate pe locul trei (Franța) și patru (Anglia). Acest lucru va asigura că, în cazul în care își câștigă grupele, cele două echipe clasate pe primul loc nu se vor întâlni înainte de finală.
Pentru urnele 2, 3 și 4, poziția fiecărei echipe în grupă va fi determinată conform unui model de alocare predefinit. Acest model este detaliat în tabelul inclus în documentul privind procedurile de tragere la sorți. Poziția unei echipe în cadrul grupei va fi apoi determinată de urna din care este extrasă și de grupa în care este extrasă.
În principiu, nicio grupă nu va avea extrasă mai mult de o echipă din aceeași confederație. Acest lucru se aplică tuturor confederațiilor, cu excepția UEFA, care este reprezentată de 16 echipe. Fiecare grupă trebuie să aibă cel puțin una, dar nu mai mult de două echipe UEFA extrase.
Procedurile detaliate de tragere la sorți sunt disponibile pe FIFA.com.
Stabilirea stadioanelor pe care se vor disputa meciurile şi orele de începere ale partidelor
Deși tragerea la sorți finală va determina ce echipe vor juca între ele în faza grupelor, programul actualizat al meciurilor, inclusiv stadionul atribuit fiecărui meci și ora de începere a fiecărei partide va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.
Procesul de alocare a meciurilor care urmează tragerii la sorți își propune să asigure cele mai bune condiții posibile pentru toate echipele, permițând în același timp, acolo unde este posibil, fanilor din întreaga lume să își urmărească echipele jucând în direct în diferite fusuri orare.
- Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial
- Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda
- „Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial
- Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului
- Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026