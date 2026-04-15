“Rămâne fără timp!” Siyabonga Ngezana, avertizat de sud-africani: “Asta e problema”

Siyabonga Ngezana nu a mai jucat pentru FCSB de pe 29 ianuarie, de la meciul cu Fenerbahce din Europa League. Fundaşul sud-african s-a confruntat cu o problemă la menisc şi a refuzat să se opereze, chiar dacă formaţia roş-albastră -a recomandat acest lucru.
Ngezana a dorit să se recupereze natural, tocmai pentru a nu pune în pericol prezenţa la World Cup 2026, motiv pentru care a ratat convocarea la acţiunea din luna martie. Cu toate acestea, absenţa îndelungată îi dă emoţii fundaşului de la FCSB în privinţa unei convocări, el având nevoie de minute pentru a putea reintra în vederile selecţionerului Hugo Broos.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Avertisment pentru Siyabonga Ngezana, înainte de World Cup 2026
Sud-africanii au scris despre situaţia fundaşului roş-albaştrilor, iar mesajul este unul categoric. Ngezana are nevoie de minute pe acest final de sezon la FCSB pentru a-l convinge pe Hugo Broos să îl convoace la turneul final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.
“Visul lui Ngezana de a ajunge la World Cup, în pericol? După o sperietură provocată de o accidentare la genunchi, fundaşul lui FCSB a revenit, dar nu a jucat încă. Asta e problema. Pentru Hugo Broos, care urmăreşte atent toate meciurile, minutele sunt totul.
Între timp, Nkosinathi Sibisi trage din greu, în timp ce Ime Okon a ieşit la rampă. Dacă nu ai minute, nu joci la World Cup. Simplu! Ngezana rămâne fără timp la dispoziţie penrtu a demonstra că este pregătit să joace la cel mai înalt nivel”, au scris sud-africanii.
Siyabonga Ngezana a evoluat în 32 de meciuri pentru FCSB în acest sezon, reuşind să înscrie un gol. De asemenea, el a fost integralist şi în cele patru meciuri disputate de Africa de Sud la Cupa Africii pe Naţiuni iarna aceasta.
