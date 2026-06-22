Rayo i-a găsit înlocuitor lui Andrei Raţiu, care e dorit de Liverpool! Ce jucător de la Mondial vrea să transfere

Rayo Vallecano şi-a făcut deja planul pentru posibila plecare a lui Andrei Raţiu (28 de ani) la Liverpool. Echipa spaniolă e interesată de Marcus Pedersen (25 de ani), fundaşul dreapta al lui Torino.

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Marcus Pedersen se află în lotul Norvegiei de la Campionatul Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena. În meciul câştigat de norvegieni, 4-1, cu Irak, el nu a evoluat niciun minut.

Rayo i-a găsit înlocuitor lui Andrei Raţiu. Vrea să îl transfere pe internaţionalul norvegian Marcus Pedersen

Spaniolii precizează că interesul lui Rayo pentru Pedersen vine în contextul în care Liverpool şi-a manifestat intenţia de a-l transfera pe Andrei Raţiu.

Pedersen este cotat la 3.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. În sezonul trecut a evoluat în 29 de meciuri în Serie A pentru Torino, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. A evoluat şi în 3 partide în Cupa Italiei.

Pedersen a jucat în 32 de meciuri pentru naţionala Norvegiei. Înainte de venirea la Torino, în vara lui 2025, în schimbul a 3.6 milioane de euro, a mai evoluat la Tromso, Molde, Sassuolo şi Feyenoord.