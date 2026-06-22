Rayo i-a găsit înlocuitor lui Andrei Raţiu, care e dorit de Liverpool! Ce jucător de la Mondial vrea să transfere

Rayo Vallecano şi-a făcut deja planul pentru posibila plecare a lui Andrei Raţiu (28 de ani) la Liverpool. Echipa spaniolă e interesată de Marcus Pedersen (25 de ani), fundaşul dreapta al lui Torino.
Marcus Pedersen se află în lotul Norvegiei de la Campionatul Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena. În meciul câştigat de norvegieni, 4-1, cu Irak, el nu a evoluat niciun minut.
Rayo i-a găsit înlocuitor lui Andrei Raţiu. Vrea să îl transfere pe internaţionalul norvegian Marcus Pedersen
Spaniolii precizează că interesul lui Rayo pentru Pedersen vine în contextul în care Liverpool şi-a manifestat intenţia de a-l transfera pe Andrei Raţiu.
Pedersen este cotat la 3.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. În sezonul trecut a evoluat în 29 de meciuri în Serie A pentru Torino, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. A evoluat şi în 3 partide în Cupa Italiei.
Pedersen a jucat în 32 de meciuri pentru naţionala Norvegiei. Înainte de venirea la Torino, în vara lui 2025, în schimbul a 3.6 milioane de euro, a mai evoluat la Tromso, Molde, Sassuolo şi Feyenoord.
Lotul Norvegiei la Cupa Mondială
Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)
Fundaşi: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking)
Mijlocaşi: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)
Atacanţi: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
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